「ミスタープロ野球」と呼ばれた長嶋茂雄さんが2025年6月3日に89歳で逝去した。長嶋さんは、なぜこれほどまでに多くの人を魅了したのか。スポーツライター・元永知宏さんの著書『長嶋茂雄が見たかった。』（集英社）より、一部を紹介する――。

■長嶋の登場でサードが人気ポジションに

藤田平と同じ1947（昭和22年）12月に東京都大田区で生まれた大矢明彦は、長嶋が巨人に入団した時は小学3年生だった。

「東京に住んでいても、東京六大学時代の長嶋さんのことは覚えていない。立教大学の時よりもやっぱり巨人に入ってからのインパクトが強かった。

うちの姉と父が野球好きで、球場によく連れていってもらっていた。僕は東京育ちだから巨人に愛着があるし、特別なチームだと思っていたよね。野球を見るなら巨人、パ・リーグの試合を見ることは少なかった」

その時に球場で見た長嶋の姿が大矢の記憶に残っている。

「とにかく華麗で、派手でカッコよかった。魅せるプレーと言ったらいいのかな、『これがプロなんだ』と思わせる選手だったね。僕は当時、野球少年で、長嶋さんのデビュー前はみんながピッチャーをやりたがっていたけど、そのあとはサードが人気のポジションになった」

中学から早稲田実業（東京）に通った大矢は当然、野球部に入った。

「野球部に入る時に250人くらいがテストを受けた。ポジション別でいうとピッチャーが120人くらいで一番人数が多くて、その次がサードで80人くらい。あれは長嶋さんの影響だったと思う」

子どもにもわかりやすいカッコよさが長嶋にはあった。

■野球をよく知らない人さえ魅了する

「長嶋さんの守備は洗練されていたね。これはかなりあとになってから思ったことだけど、サードとファーストはスタンドのお客さんから一番近いところにいるから、ファンを呼ぶという意味では大事な役割をしているよね。昔の球場はスタンドまでの距離が近かったし。

僕はキャッチャーだったから、長嶋さんの守備を見て分析するようなことはなかったけど、プロ野球選手としての立ち居振る舞いや動きはすごいなと思っていた」

昭和のプロ野球には守備の名手がたくさんいたが、長嶋には独特の華があった。

「吉田義男さんや広岡達朗さんなど、難しい打球をきっちり捕ってアウトにする玄人好みの人が多かったよね。長嶋さんの守備には、野球をよく知らない人さえ魅了するものがあって、『ああ、カッコいいな』と思わせてしまう。アウトにするということを考えれば、投げたあとの右手のひらひらとかは余計なことなのかもしれないけど、野球ファンはそこにたまらない魅力を感じたんだろう」

高校野球を代表する名門である早稲田実業で野球に打ち込んだものの、大矢は甲子園に出場することはできなかった。

■プロ選手ですら驚く当時の巨人軍メンバー

「いずれ長嶋さんと同じプロ野球選手になるとは、高校時代には考えてもみなかった。少し意識するようになったのは駒澤大学に進んでから。ドラフト会議が始まったのが1965（昭和40）年なんだけど、3年生くらいになってプロからの誘いがかかるようになって、『もしかしたらプロに行けるかもしれない』と思うようになった」

大矢は1969（昭和44）年ドラフト会議でヤクルトアトムズ（現・東京ヤクルトスワローズ）から7位指名を受けた。

「何球団から話はもらっていたんだけど、ヤクルトと聞いて驚いた。でも、父親が『東京のチームだし、セ・リーグだからいいんじゃないか』と言って入団することになった」

1965（昭和40）年から始まった巨人の連覇は5まで伸びていた。

「王さんは早実の先輩だし、高田繁さん（明治大学→読売ジャイアンツ）とは大学時代に試合をしたことがあったけど、それ以外はみんな、テレビで見る選手ばかり。長嶋さんとはまったく接点がなくて、憧れの存在だった。あれだけプロらしいメンバーが揃ったなかでもっとも輝いていたのが長嶋さんだった。はじめはそういう人たちと対戦することが現実のこととは思えなかったね」

■50年以上経っても忘れられない長嶋の言葉

1950（昭和25）年に国鉄スワローズとしてスタートしたチームの単独営業権を1970（昭和45）年にヤクルトが獲得。1973（昭和48）年12月からヤクルトスワローズという名称になった。1978（昭和53）年に初めてリーグ優勝、日本一になるまではBクラス（4位以下）に沈むことが多かった。

「僕が入団した頃、チームにはベテランが多かったんだけど、みんながこう言うわけ。『巨人の選手の給料を見てみろよ。俺たちの何倍も何十倍ももらっているんだから。あんなチームには勝てないよな』と」

戦力的にも劣るチームの士気が高いとは言えなかった。しかし、松岡弘(ひろむ)、浅野啓司、大矢など若い選手の能力を長嶋は認めていたのだろう。プロ1年目からマスクをかぶった大矢はある試合でこう言われたことがある。

「新人の年、後楽園球場での試合の時、打席に立った長嶋さんがベース板をバットの先でコンコンと叩きながら、『大矢、ヤクルトを阪神みたいなチームにしちゃダメだぞ』と言ったんだよ。

当時の阪神は豪傑というか侍というか、個性派が揃っていて、ひとりひとりが勝手に動いているように見えたんだよ。僕なりに、『ヤクルトはこれからのチームなんだから、みんなでまとまって一生懸命に野球をやれよ』ということだと理解した」

試合中、バッターボックスから長嶋にそう言われたことを50年以上経っても忘れることができない。

■リーグ全体のことまで考えていた

「ものすごく印象に残っているね。僕は思わず、『ありがとうございます』と言った。その言葉を聞いて、『プロはすごい、プロ野球を代表するような選手はそんなふうに考えているのか』と思ったね。自分が打ってお金を稼ぐということだけじゃなくて、ほかのチームのこと、リーグ全体のことまで考えているんだな、と」

長嶋はもう34歳になっていた。

大矢が長嶋の言葉を聞いた7年後、元巨人の名遊撃手・広岡達朗に率いられたヤクルトは1977（昭和52）年に2位に入り、1978（昭和53）年に球団初のリーグ優勝を飾った。そして日本シリーズで阪急ブレーブスを下して日本一になった。

「あれは『早く優勝を争うチームになれよ』という、長嶋さんからのメッセージだったと思う」

プロ1年目の1970（昭和45）年、93試合に出場した大矢は1971（昭和46）年に捕手としてレギュラーポジションを獲得した（127試合出場、打率2割3分1厘、10本塁打、40打点）。その夏に初めてのオールスターゲーム出場を果たしている。

「セ・リーグのサードが長嶋さんで、ファーストが王さん。試合前のシートノックの時、ボール回しでは感激した。サードの長嶋さんに『カモーン！』って呼ばれるんだから。あの時は何とも言えない快感があったね。緊張している暇もなかった（笑）。長嶋さんがそこにいるだけで特別な空間ができてしまう」

■観客だけでなく球審の心も掴む

同じチームでプレーした長嶋から独特のオーラを感じた。

「オールスターに出てくるほかの選手とも全然違う。長嶋さんの守備って、やっぱり、送球のあとの姿がカッコいいんだよね。ずっと目に焼き付いて、記憶に長く残る。そんな選手はほかにはいないでしょう。自分の見せ方をよく知っている選手だったと思う。

大矢はヤクルトの正捕手になったあと、エースの松岡、技巧派サウスポーの安田猛などのさまざまな投手陣をリードしながら長嶋と何度も対戦している。

「長嶋さんはとにかく、勝負強かったね。印象に残っているのは、球審を褒めるのがうまかったこと。たとえば初球にアウトコースの低め、際どいコースを見逃して『ストライク！』と言われたとする。普通のバッターだったら、『えっ、今のがストライクか？』となる。だけど、長嶋さんは『よく見てるな、やっぱりストライクか』と球審に言う」

球審は中立の立場だが、あの長嶋にそう言われると感情が動いたはずだ。

■「長嶋が見逃したんだから、ボールだよ」

「追い込んでから1球目と同じコースに投げさせて、長嶋さんが見逃したから『三振だ』と思ったら、球審が『ボール』と言う。1球目とまったく同じなのに、だよ。『ほんの少しだけ外れてるから』と」

緻密な攻めをする捕手からすればこれほど困ることはない。投手のメンタルに与える影響も大きい。

「長嶋さんの打席が終わってから球審に『さっきのストライクでしょ？』と言っても、『長嶋が見逃したんだから、ボールだよ』と返されるからね。キャッチャーとしては何も言えなくなる。判定に文句を言うバッターが多いなかで、球審を褒めたのは長嶋さんくらいじゃないかな」

球審の心までつかむのが長嶋流だった。

「ランナー一塁の場面で、スライダーを引っかけさせてダブルプレーということがその前にあったから、打席の長嶋さんに『また6→4→3（ショート→セカンド→ファースト）のゲッツーですね』と言うと、『嫌なこと、言うんじゃないよ』と怒られたり。そんなやり取りもしてたね」

時には、長嶋が本音を漏らすこともあった。

「『このピッチャーのストレートは走ってるな』と言われることもあった。サウスポーの安田の時にはタイミングを取るのが難しかったみたいで、『打ちにくいんだよな、ボールが遅すぎる』とよくこぼしてたね。安田にはテンポよく投げさせたかったから、ノーサイン。サイン交換がないから、バッターからしたら構える暇もなかったと思う」

■元プロ捕手が見た王と長嶋の違い

安田のストレートの最速は130キロ程度。緩急自在のピッチングで、プロで通算93勝を挙げた。

「安田の変化球は、今で言うカットボールとシンカー気味のツーシームだけなんだけど、バッターは詰まったり、引っかけたりしていたね」

王の打席での対応は長嶋とはまったく違っていた。

元永知宏『長嶋茂雄が見たかった。』（集英社）

「王さんはいつも無言だけど、少しだけ言葉を交わすとすれば、『今の本当にストライクか』という確認。球審がストライクと言っているのに『ボールです』とは言えないよね（笑）」

どれだけ対策を練っても抑えるのが難しいのが長嶋という打者だった。

「事前のミーティングで『胸元（インコース高め）に投げろ』と言われても、長嶋さんのそこには投げられない。バッターに平気でぶつけるピッチャーでも、長嶋さん相手にはできなかった。ある監督に『ぶつけなくてもいいから、顔の前に投げさせろ』と言われたことが何回もある。僕も嫌になって、こう言ったんだよ。『それだけの度胸があって、コントロールがよかったらほかのやり方で抑えられますよ』と。『うるせー』と、ものすごい勢いで怒られたけど（笑）」

ビーンボール（打者の頭を狙って投げる危険なボール）まがいのボールを投げない限り、長嶋を抑えるのは難しかった。しかし、そんなことができる投手はいなかった。

