勤務先に「11月中に出してね」と言われた年末調整の書類を出し忘れました。もう今年分の扶養控除などは適用されないのでしょうか？
年末調整の目的と必要な書類
「年末調整」とは、会社が給与から源泉徴収した所得税額の合計と、1年分の正しい所得税額との差額を精算する手続きです。給与収入が年間2000万円を超える人などを除き、勤めている企業に「扶養控除等申告書」を提出している従業員が、主な対象となる制度です。
仮に、源泉徴収において払い過ぎた税額があれば、還付してもらえます。そのため年末調整をすることで、対象の従業員は恩恵を受けられます。
年末調整では、以下のような書類を勤務先に提出しなければなりません。
・扶養控除等申告書
・基礎控除申告書
・配偶者控除等申告書
・特定親族特別控除申告書
・所得金額調整控除申告書
・保険料控除申告書
・住宅借入金等特別控除申告書（住宅借入がある場合のみ）
期日までに会社へ提出することで、従業員は自分で手間のかかる手続きをせずに済みます。
なお、会社は税務署や市区町村へ、翌年1月31日までに源泉徴収票などの書類を提出する必要があります。社内で11月ごろに提出期限が設けられるのは、その準備期間を確保するためです。
年末調整の書類の不備があるとどうなる？
会社の定める期日までに書類提出が間に合わなかった場合、あるいは忘れてしまった場合は、年末調整を担当する部署の作業負担が増える可能性があります。その場合は、手続きをする担当者に時間的余裕がなくなり、余計な負担をかけてしまうかもしれません。
また、課税対象額が増え、本来より多く税金を納めてしまう可能性があります。「配偶者控除」や「扶養控除」など、申告が必要な控除内容が反映されない場合があり、課税対象額が増えかねません。
金額にもよりますが、本来還付されたかもしれないお金が戻ってこなければ、家計に多少なりともマイナスの影響が出てしまいます。
年末調整ができなかったときの対処法
書類未提出に気づいた場合、期日直後であれば、会社に再調整を依頼することで解決するかもしれません。ただし、必ずしも対応してもらえるとはかぎりません。
会社に再調整してもらえない場合は、自分で「確定申告」をすることで控除を受けられます。確定申告は例年、2月16日～3月15日に行われるため、会社の期日後でも手続きを取ることが可能です。
確定申告に必要な書類を準備して、郵便や持参、e-Taxなどの方法で税務署に提出します。
また確定申告ができなかった場合も、5年以内であれば「還付申告」をすることで、過納税分の還付を受けられます。
年末調整をしていても確定申告が必要になる例
年末調整の書類を忘れていない場合でも、以下のような状況では確定申告が必要です。
・給与を1ヶ所から受けており、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
・給与を2ヶ所以上から受けており、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
副業収入がある方などは、年末調整に加えて確定申告もしなければならないかもしれません。詳細を知りたい方は、税務署や税理士などに確認しておくとよいでしょう。
年末調整に間に合わなくても確定申告で控除申告が可能
年末調整に必要な書類を提出できなくても、会社に再調整を依頼したり、自分で確定申告をしたりなど対策を取れます。ただし手間は増えるため、基本は会社への書類提出を忘れないようにしましょう。
年末調整がされていても、確定申告を求められるケースがある点に注意が必要です。副業収入がある方などは、確定申告の義務があるか調べるようおすすめします。
