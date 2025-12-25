¥¨¥¢¥³¥ó¤Ç¤â¾ÈÌÀ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÄÀáÌó¤Î¥×¥í¤¬Ž¢¿¿¤ÃÀè¤ËÂÐºö¤òŽ£¤È¤¤¤¦Åß¤ÎÀáÅÅ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤°Õ³°¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à
¢£Åß¤Î²È·×¤ËÀø¤à¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÍî¤È¤··ê
¡ÖÌÔ½ë¤Ç¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿²Æ¤è¤ê¤â¡¢Åß¤ÎÅÅµ¤Âå¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¾¯¤·°Õ³°¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¤Î¡Ö²È·×Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¤ÂÓ¤ÇÅß¤ÎÅÅµ¤Âå¤¬²Æ¤ò¾å²ó¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼²Æ¤è¤ê¤âÅß¤Î¤Û¤¦¤¬¸÷Ç®Èñ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÍýÍ³¤Ï¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¡ÖÎä¤ä¤¹¡×¤è¤ê¤â¡ÖÃÈ¤á¤ë¡×¤Û¤¦¤¬Â¿¤¯¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¸²Ãø¤Ê¤Î¤¬¡¢³°µ¤²¹¤ÈÀßÄê²¹ÅÙ¤Îº¹¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²Æ¤Ë35ÅÙ¤Î³°µ¤¤ò27ÅÙ¤Þ¤ÇÎä¤ä¤¹¾ì¹ç¡¢¤½¤Îº¹¤Ï¤ª¤è¤½8ÅÙ¡£°ìÊý¡¢Åß¤Ë8ÅÙ¤Î³°µ¤¤ò22ÅÙ¤Þ¤ÇÃÈ¤á¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢º¹¤¬14ÅÙ¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îº¹¤¬Âç¤¤¤¤Û¤É¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤ÎÃÈË¼µ¡´ï¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÅÅÎÏ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´¨¤¯¤Ê¤ë¤È¤ªÅò¤Î»ÈÍÑÎÌ¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢µëÅò´ï¤Ç¿å¤ò¤ªÅò¤ËÊÑ¤¨¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿å¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó3ÇÜ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Åß¤ÏÉô²°¤òÃÈ¤á¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤ªÅò¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¸÷Ç®Èñ¤¬¤«¤µ¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤Îº¹¡×¤ËÍ×Ãí°Õ
Åß¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó°Ê³°¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÈË¼´ï¶ñ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÈË¼´ï¶ñ¤Ï¡¢ÍÑÅÓ¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤Î°ã¤¤¤ò°Õ¼±¤»¤º¤Ë»È¤¦¤È¡¢¸÷Ç®Èñ¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¾®·¿²ÈÅÅ¤ò¸«¤Æ¡ÖÅÅÎÏ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Æ·ÐºÑÅª¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢¾®·¿²ÈÅÅ¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¢¤ë¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤äÅÅµ¤¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ï¡¢ÅÅµ¤¤òÇ®¤ËÊÑ¤¨¤ëºÝ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÅÅµ¤Âå¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦À¼Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¥Ò¡¼¥È¥Ý¥ó¥×µ»½Ñ¤ò»È¤¤¡¢³°µ¤Ãæ¤ÎÇ®¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¼¼Æâ¤Ë±¿¤Ó¤Þ¤¹¡£¤ï¤º¤«¤ÊÅÅÎÏ¤Ç¿ôÇÜ¤ÎÇ®¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¾®·¿²ÈÅÅ¤è¤ê¤âÅÅµ¤Âå¤òÍÞ¤¨¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥¤¥ë¥Ò¡¼¥¿¡¼¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡ÖÀÅ²»À¡×¤ä¡Ö°ÂÁ´À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤òÍý²ò¤»¤º¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¸÷Ç®Èñ¤¬ËÄ¤é¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥¹¥È¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÃÈË¼´ï¶ñ¤Ï3¼ïÎà¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë
ÃÈË¼´ï¶ñ¤òÁª¤Ö¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ÎÈÏ°Ï¤ò¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡×ÃÈ¤á¤ë¤Î¤«¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÌÜÅª¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¬¤·¤¿´ï¶ñ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¼¡¤Î3¤Ä¤ËÊ¬Îà¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÂÐÎ®¼°ÃÈË¼
ÂåÉ½Åª¤Êµ¡´ï¡§¥¨¥¢¥³¥ó¡¢ÀÐÌý¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¡¢¥¬¥¹¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¡¢¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼
ÆÃÄ§¡§¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ê¤É¹¤¤¶õ´Ö¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÃÈ¤á¤¿¤¤¤È¤¤ËºÇ¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ºÇ¤â¸úÎ¨Åª¤Ç¤¹¡£
¢íÕ¼Í(¤Õ¤¯¤·¤ã)¼°ÃÈË¼
ÂåÉ½Åª¤Êµ¡´ï¡§ÅÅµ¤¥¹¥È¡¼¥Ö¡¢¥Ï¥í¥²¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¡¢±óÀÖ³°Àþ¥Ñ¥Í¥ë¥Ò¡¼¥¿¡¼¡¢¥ª¥¤¥ë¥Ò¡¼¥¿¡¼¡¢¾²ÃÈË¼¡Ê¥¬¥¹²¹¿å¼°¡¿ÅÅµ¤¥Ñ¥Í¥ë¼°¡Ë¡¢¤³¤¿¤Ä
ÆÃÄ§¡§Ã¦°á½ê¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤É¡¢¸Â¤é¤ì¤¿ÈÏ°Ï¤òÃ»»þ´Ö¤ÇÃÈ¤á¤¿¤¤¤È¤¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¤¤¶õ´Ö¤òÃÈ¤á¤ë¤Ë¤Ï¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤ä¥á¥¤¥óÃÈË¼¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥¬¥¹²¹¿å¼°¤Î¾²ÃÈË¼¤Ï¡¢¥¬¥¹²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÀìÍÑ¥×¥é¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£ÅÁÆ³¼°ÃÈË¼
ÂåÉ½Åª¤Êµ¡´ï¡§¥Û¥Ã¥È¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡¢ÅÅµ¤ÌÓÉÛ
ÆÃÄ§¡§°ì¿Í¤ÇÄ¹»þ´Öºî¶È¤¹¤ë¤È¤¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼¼²¹Á´ÂÎ¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Éô²°Á´ÂÎ¤òÃÈ¤á¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ºÇÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤Ï¡ÖÁë¡×¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ÈÂÐºö
¤Ç¤Ï¡¢Åß¤Î¸÷Ç®Èñ¤òÍÞ¤¨¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÃÈË¼¸úÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁë¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£Åß¾ì¡¢¼¼Æâ¤ÎÇ®¤ÎÌó6³ä¤¬Áë¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ü¼ê¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤ËÂØ¤¨¤ë¡¢ÃÇÇ®¥·¡¼¥È¤òÅ½¤ë¡¢ÃÇÇ®¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áë¤ÎÃÇÇ®¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥¨¥¢¥³¥ó¤ä¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Î¾ÃÈñÅÅÎÏ¤òÂç¤¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Îä¤¿¤¤¶õµ¤¤Ï²¼¤Ë¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤Î¿þ¤«¤éÆþ¤ê¹þ¤àÎäµ¤¤òËÉ¤°¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥«¡¼¥Æ¥ó¾æ¤òÄ¹¤¯¤·¤Æ¾²¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡¢¥«¥Õ¥§¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò¿þ¤ËÅ½¤êÂ¤¹¡¢´Ý¤á¤¿¥¿¥ª¥ë¤ä¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃÖ¤¯¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÂÐºö¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÆüÃæ¤Ï¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò¤¢¤±¤ÆÆüº¹¤·¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢Æü¤¬Íî¤Á¤ëÁ°¤ËÁá¤á¤Ë¥«¡¼¥Æ¥ó¤òÊÄ¤á¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿½¬´·¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÃÈ¤Þ¤Ã¤¿¶õµ¤¤òÆ¨¤µ¤º¡¢ÌµÂÌ¤ÊÃÈË¼Èñ¤òËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
¢£Åß¤³¤½¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ü¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¹ç¤ï¤»µ»
²Æ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢Åß¤ÎÃÈË¼¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ÏÅ·°æÉÕ¶á¤Ë¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¸µ¤¬Îä¤¨¤¬¤Á¡£Å·°æ¤Ë¸þ¤±¤ÆÉ÷¤òÁ÷¤Ã¤Æ¶õµ¤¤ò³ÉÙÂ(¤«¤¯¤Ï¤ó)¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀßÄê²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¤º¤ËÂÎ´¶²¹ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾ÃÈñÅÅÎÏ¤â¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ç¡¢1»þ´Ö¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤âÅÅµ¤Âå¤Ï1±ßÌ¤Ëþ¡£ÀðÉ÷µ¡¤Ç¤âÆ±¤¸¸ú²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡¢¼ê·Ú¤Ç¸ú²ÌÅª¤ÊÀáÅÅË¡¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¡ÖÉ÷ÎÌ¤ò¼å¤¯¤¹¤ì¤ÐÀáÅÅ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÉ÷ÎÌ¤Ë¤è¤ëÅÅµ¤Âå¤Îº¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢ÀßÄê²¹ÅÙ¤¬1ÅÙÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¾ÃÈñÅÅÎÏ¤¬Ìó10¡óÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²¹ÅÙÀßÄê¤Î¤Û¤¦¤¬ÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£
É÷ÎÌ¤Ï¡È¼«Æ°¡ÉÀßÄê¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢´¨¤¤¤È¤¤Ï¶¯É÷¤Ç°ìµ¤¤ËÃÈ¤á¡¢¼¼²¹¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¼«Á³¤È¼åÉ÷¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ¤âÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤»È¤¤Êý¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ï1Ç¯´ÖÁÝ½ü¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¾ÃÈñÅÅÎÏ¤¬Ìó25¡óÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤³¤ê¤¬µÍ¤Þ¤ë¤È¶õµ¤¤ÎµÛ¤¤¹þ¤ß¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢ÀßÄê²¹ÅÙ¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Æ°ÁÝ½üµ¡Ç½ÉÕ¤¤Ç¤â¡¢¥À¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀ¶ÁÝ¤äÆâÉô¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÏÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£½ÐÈñ¤¬Áý¤¹¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÄÉ¤¤¤À¤¤ÏÃí°Õ
¤ªÉ÷Ï¤¤Î¸÷Ç®Èñ¤ÇÆÃ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤¬¡ÖÄÉ¤¤¤À¤¡×¤Ç¤¹¡£
¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¤Ï2»þ´Ö¤Ç4¡Á5ÅÙ²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÊ¨¤«¤·Ä¾¤¹¤È¡¢Ç¯´Ö¤Ç6000±ß°Ê¾å¤Î¥í¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±²ÈÂ²¤¬Â³¤±¤ÆÆþÍá¤¹¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÝ²¹¥·¡¼¥È¤Î³èÍÑ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÍáÁå¤Î·Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥Ã¥È¤·¡¢¡ÈÍî¤È¤·¤Ö¤¿¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÅò¤ËÉâ¤«¤Ù¡¢¤½¤Î¾å¤«¤é¥Õ¥¿¤òÊÄ¤á¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²¹ÅÙÄã²¼¤òÂçÉý¤ËËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼«Æ°¤ªÅò¤Ï¤ê¡×¥â¡¼¥É¤ò¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤ï¤º¤«¤Ë²¹ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ë¤À¤±¤ÇÄÉ¤¤¤À¤¤¬¼«Æ°Åª¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÅò¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤é°ìÅÙ¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£²Ã¼¾´ï¤ÇÂÎ´¶²¹ÅÙ¤ò2ÅÙ¾å¤²¤ë
Åß¤ÎÀáÅÅ¤Ç°Õ³°¤È¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡Ö¼¾ÅÙ¡×¤Ç¤¹¡£
¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¤¤È¡¢Æ±¤¸¼¼²¹¤Ç¤âÂÎ´¶²¹ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¡ÖÃÈË¼¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÃÈ¤«¤¯´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¼¾ÅÙ¤ò40¡Á60¡ó¤ËÊÝ¤Ä¤À¤±¤Ç¡¢ÂÎ´¶²¹ÅÙ¤¬2¡Á3ÅÙ¾å¤¬¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¼¾ÅÙ·×¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢Éô²°¤Î¼¾ÅÙ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÀöÂõÊª¤ò¼¼Æâ¤Ë´³¤¹¤Î¤â¼ê·Ú¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤ê°ÂÄê¤·¤Æ²Ã¼¾¤·¤¿¤¤¤Ê¤é²Ã¼¾´ï¤Î³èÍÑ¤ò¡£²Ã¼¾´ï¤Ë¤Ï¡Öµ¤²½¼°¡×¡Ö¥¹¥Á¡¼¥à¼°¡×¡ÖÄ¶²»ÇÈ¼°¡×¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼°¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â¾Ê¥¨¥Í¤Ê¤Î¤Ï¡Öµ¤²½¼°¡×¤Ç¤¹¡£¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤¿¤áÅÅµ¤Âå¤¬°Â¤¯¡¢²á²Ã¼¾¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£Ä¹»þ´Ö»È¤Ã¤Æ¤âÉô²°¤Î¼¾ÅÙ¤ò°ÂÄê¤·¤ÆÊÝ¤Æ¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÉÔºß»þ¤Î¡ÖÂÔµ¡¥³¥¹¥È¡×¤ò¥«¥Ã¥È
µ¢¾Ê¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Ç²È¤ò¶õ¤±¤ëºÝ¡¢Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡ÖÊÝ²¹µ¡Ç½¤Î¤¢¤ë²ÈÅÅ¤Î¥³¥¹¥È¡×¤Ç¤¹¡£
²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ¤äÅÅµ¤¥Ý¥Ã¥È¡¢¤ªÅò¤Î½Ð¤ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÊÝ²¹¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿ôÆü»È¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÅÅ¸»¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ÇÌµÂÌ¤ÊÅÅÎÏ¤òËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¡¼¥ëÅÅ²½½»Âð¤Î¡Ö¥¨¥³¥¥å¡¼¥È¡×¤Ê¤É¤ÎµëÅò´ï¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÉÔºßÃæ¤Ç¤â¥¿¥ó¥¯Æâ¤Î¤ªÅò¤ò¼«Æ°Åª¤ËÍ¯¤¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¡ÖÍ¯¤¾å¤²Ää»ß¡×¤ä¡ÖÎ±¼éÀßÄê¡×¥â¡¼¥É¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔÍ×¤ÊÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤ò¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£°Õ³°¤È¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤ÊÆü¾ï¤ÎÀáÅÅ¥Æ¥¯4Áª
¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÌòÎ©¤ÄÀáÅÅ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤Ï¡ÖÃæ¡×¤«¡Ö¼å¡×¤Ë
Åß¤Ï³°µ¤²¹¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ò²áÅÙ¤ËÎä¤ä¤¹É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÎäÂ¢¸ËÆâ¤Ë¤¢¤ëÄ´Àá¤Ä¤Þ¤ß¤ò¡ÖÃæ¡×¤ä¡Ö¼å¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¸ËÆâ²¹ÅÙ¤¬1¡Á2ÅÙÊÑ¤ï¤ê¡¢¾ÃÈñÅÅÎÏ¤òÂç¤¤¯ºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡ÖÌÀ¤ë¤µ¥»¥ó¥µ¡¼¡×¤òON
¥Æ¥ì¥Ó¤Î²èÌÌ¤ÎÌÀ¤ë¤µ¡Êµ±ÅÙ¡Ë¤Ï¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥â¡¼¥É¡×¤Ê¤É¤ÎºÇÂçµ±ÅÙ¤Ë¤Ê¤ëÀßÄê¤Èµ±ÅÙ¤¬¹µ¤¨¤á¤ÊÀßÄê¤Ç¤Ï¡¢ÅÅµ¤Âå¤¬Ìó2ÇÜÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¡£Éô²°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ë±þ¤¸¤Æ¼«Æ°Ä´À°¤¹¤ë¥»¥ó¥µ¡¼µ¡Ç½¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Å¬¤·¤¿µ±ÅÙ¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
LED¾ÈÌÀ¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ë¾Ã¤¹
·Ö¸÷Åô¤òLED¾ÈÌÀ¤ËÂØ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¾ÃÈñÅÅÎÏ¤òÌóÈ¾Ê¬¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢LED¾ÈÌÀ¤ÏÅÀÅô¡¦¾ÃÅô¤Î¤¯¤êÊÖ¤·¤Ë¤è¤ëÎô²½¤¬µ¯¤¤Ë¤¯¤¯¡¢ºÆÅÀÅô»þ¤ÎÅÅÎÏ¥í¥¹¤â¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã»»þ´Ö¤Ç¤â¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¾Ã¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÀáÅÅ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÔµ¡ÅÅÎÏ¤Ïµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤Ê¤¤
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖÂÔµ¡ÅÅÎÏ¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¥³¥ó¥»¥ó¥È¤«¤é¥×¥é¥°¤òÈ´¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÀáÅÅË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Î²ÈÅÅ¤Ç¤ÏÂÔµ¡ÅÅÎÏ¤Î³ä¹ç¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¡£ÉÑÈË¤ËÈ´¤º¹¤·¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ÀáÅÅ¤Ï¡Ö»ÅÁÈ¤ß¡×¤Ç³ð¤¨¤ë
ÀáÅÅ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤¯¤Æ¤â²ÈÂ²¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀáÅÅ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Àá¿å¥·¥ã¥ï¡¼¥Ø¥Ã¥É¤ËÂØ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥·¥ã¥ï¡¼¤è¤ê¤â¤ªÅò¤Î»ÈÍÑÎÌ¤òÌó50¡óºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥¤¥ì¤ä¸¼´Ø¤Ê¤É¾Ã¤·Ëº¤ì¤¬Â¿¤¤¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢¥»¥ó¥µ¡¼ÉÕ¤LED¾ÈÌÀ¤òÆ³Æþ¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°¤ÇÅÀÅô¡¦¾ÃÅô¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
°Ê¾å¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀáÅÅÊýË¡¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤«¤é¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
----------
ÏÂÅÄ Í³µ®¡Ê¤ï¤À¡¦¤æ¤¦¤¡Ë
ÀáÌó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼
ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø²ÈÀ¯³ØÉôÂ´¡£¾ÃÈñÀ¸³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ê¤É¡¢Êë¤é¤·¤ä²È»ö¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ³èÌö¡£´Ä¶ÌäÂê¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢2¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò»ý¤Ä¸½Ìò¡ÈÀáÌó¼çÉØ¡É¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ä¡¢¹Ö±é¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÂ¨¼ÂÁ©¡ª Â¨¸ú²Ì¡ª ÀáÌó¤Î¥×¥í¤¬¤ª¤·¤¨¤ë²È·×ËÉ±Ò½Ñ100¡Ù¡£
----------
¡ÊÀáÌó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼ ÏÂÅÄ Í³µ® ¼èºà¡¢¹½À®¡á¥é¥¤¥¿¡¼¡¦»³ÅÄÍ¥»Ò¡Ë