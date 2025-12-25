首を折られた豊臣秀吉像 愛媛県警の男性警察官ら書類送検へ 修復費用は23万円 ｢どうして壊すのか｣ 名古屋･西区の円頓寺商店街
名古屋市内の商店街にある豊臣秀吉像の首が折られた事件。浮上したのは、愛媛県警の警察官らでした。
【画像を見る】首を折られた商店街の｢豊臣秀吉像｣ 頭が“ひっくり返った”写真も…ガムテープで巻かれ痛々しい姿に
事件はことし8月、名古屋市西区の円頓寺商店街にある豊臣秀吉像の首が折られていたものです。
秀吉像は強化プラスチック製で、12年前に設置されました。
この事件に関与したとして浮上したのが、愛媛県警の男性警察官と名古屋市西区の男性。
警察がこの2人を、器物損壊の疑いで書類送検する方針であることが、捜査関係者への取材で分かりました。
愛媛県警は｢関与について確認中｣
男性警察官は8月19日の夜、秀吉像の頭部を両手でつかんで回し首の部分を折った疑いが、西区の男性はその4日後に頭部を蹴り落とした疑いがもたれていて、2人に面識はないとみられます。
また、男性警察官は出張で愛知県内に来ていて、酒に酔っていたとみられています。
愛媛県警はCBCの取材に対し、「当県警察官が関与しているか否か、現在、確認中です。判明した事実に即して適切に対処します」とコメントしています。
秀吉像の修復には23万円
（商店街の人）
「もしそう（壊したのが警察官）だったら、どうしようもない。どうして壊すのかなっていう憤りがある」
秀吉像を寄贈した時田さんは…
（時田一弘さん）
「損害賠償させなきゃダメ。給料差し押さえして弁償させないと」
破壊された秀吉像は現在、修復中。今はブルーシートで覆われていて、その姿は見えません。
商店街によると、秀吉像の修復には23万円ほどかかり、年内に完了する予定だということです。