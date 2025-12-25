最後に衝撃の展開…?!P1Harmony・ギホ、短編映画のようなクリスマスキャロルカバー映像を公開

ボーイズグループP1Harmonyのギホが、特別なクリスマスキャロルカバー映像を公開した。

12月24日、ギホはP1Harmony公式SNSを通じて、Olivia Dean（オリヴィア・ディーン）の『The Christmas Song』のカバー映像をサプライズ公開した。映像はまるで短編映画のように制作されており、耳で聴く楽しさに加えて目で見る楽しさも加わった仕上がりとなっている。

映像は、90年代のホームビデオを思わせるレトロな質感が視線を引きつける。クリスマスツリーや暖炉、プレゼントなどで飾られた部屋で子犬とくつろぐギホの姿と、彼ならではの温かい歌声で再解釈した『The Christmas Song』が重なり合い、温もりのある雰囲気を演出している。

ここに“どんでん返し”が加わる。窓の外から家の中を見つめていたカメラの視点が玄関の前へ、そして室内へと切り替わり、、ギホが何者かに襲われ倒れるようなシーンが展開され、一転して緊張感を漂わせる。しかし、その後も何事もなかったかのように温かな音楽が流れ続け、奇妙な雰囲気のまま映像は締めくくられる。

典型的なクリスマスコンテンツの法則を軽くひねった結末が、視聴者に新鮮な驚きを与えた。また、別の結末が収められた追加映像も、P1Harmonyの公式SNSで確認することができる。

ギホが所属するP1Harmonyは現在、3度目のワールドツアー「2025 P1Harmony LIVE TOUR [P1ustage H : MOST WANTED]」を開催中。オセアニア、アジアに続き、最近は北米・中南米での公演も成功裏に終えた。今後はヨーロッパツアーに加え、東京とソウルでアンコールコンサートを開催する予定で、グローバルな活躍を続けていく見通しだ。

