「色気がすごい」NCT・ユウタ、“美しすぎる横顔”にため息…見惚れるファン続出【PHOTO】

NCTのユウタが、抜群のビジュアルでファンを魅了した。

【写真】ユウタ、“日本の大物アーティスト”と2SHOT

ユウタは12月24日、自身のインスタグラムを更新し、「ROCK AND READ 122 offshot」のコメントとともに写真を投稿した。

公開されたのは、雑誌『ROCK AND READ 122』のオフショット。写真のユウタはリラックスした雰囲気の中、窓の外を眺めたり床に横たわったりしながら、落ち着いた表情や物思いにふけるようなポーズを見せている。

鋭い鼻筋が際立つ美しい横顔が印象的で、静かな色気と余韻のあるムードが漂っている。

この投稿を見たファンからは、「カッコ良すぎ」「最高のプレゼント」「お顔が綺麗すぎ」「色気がすごい」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ユウタInstagram）

なお、ユウタは来年1月21日、東京・日本武道館で自身2度目のソロツアー「YUTA LIVE TOUR 2025 -PERSONA-」の最終公演を開催する予定だ。

◇ユウタ プロフィール

1995年10月26日生まれ。本名は中本悠太。2016年7月、NCT 127のメンバーとしてデビューし、グループではサブボーカルとリードダンサーを務める。中学生のときに東方神起を見て、アイドルを志す。2012年、出身地の大阪で行われたSMグローバルオーディションに合格し、満16歳の時に渡韓。約4年間、練習生として過ごした。SMエンターテインメント所属のデビュー組では初めての日本人だ。2022年には映画『HiGH＆LOW THE WORST X』に出演し、日本で俳優デビューも果たした。