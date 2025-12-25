プロ通算113勝を挙げているジャンボこと尾崎将司さんがS状結腸がんのため12月23日に死去した。78歳だった。

【写真】若かりし頃の尾崎さん。女子ゴルフ・原英莉花とともにジュニアの練習を見守る姿も

ツアーから撤退後はジュニアゴルファーの育成に力を入れ、70歳を超えてから『ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー』を開設。門下生が次々と活躍するようになった。

今季はアカデミー開設前に入門していた0期生の佐久間朱莉が国内ツアーで年間女王になり、米ツアーでは1期生の西郷真央が『シェブロン選手権』で初優勝を飾った。

これまでもジャンボを師事して門を叩いた笹生優花は全米女子オープンを2度も制している。女子一番弟子で人気プロの原英莉花は過酷な米女子下部ツアーで結果を残し、来季のレギュラーツアー昇格を決めている。

名選手でありながら名指導者でもあるジャンボだが、2018年にNPO法人を設立当初、ジュニアの育成について「難しく考える必要がない」として、こう語っていた。

「基本をしっかり教えてあげること。技術的なことは徐々に学べば問題はない。成長期であるジュニアの体を考慮し、その誤差を見分けてやることが重要。早く上手くさせようと、期待しすぎて周囲が過度な期待をかける環境は負担になる。ゴルフをスポーツとして捉え、明るく楽しめる環境をつくり、必要な練習を的確にプランニングしてあげることだろうな。ただスポーツである以上、成長するもしないも本人の感性次第だけどね」

ジャンボ軍団専用練習場は、千葉市内の1万坪の敷地に285ヤードのドライビングレンジ、パッティンググリーン、アプローチグリーン、練習用バンカー、食堂や簡易宿泊施設があるクラブハウスに加え、18Hのショートコースまである。

アカデミーはプロゴルファーと同じ環境で練習できるように練習場と指導者をジュニアに提供しようというものだが、成長するために不可欠な感性を見抜くためのセレクションが毎年2月に行われる。ジャンボはセレクションの取材公開日に門下生やジュニアの育成について口を開いてきた。

2020年の第3回セレクションではこう語っていた。

「うちは子供が来たら下半身強化から始める。タイヤを引っ張り、ダッシュを繰り返す。午前中は基礎体力造りだな。ゴルフはスコアをよくするだけじゃない。一番大切なのは基礎になる体力と基礎練習の反復で、ただ球を打ったところでうまくいかない。いろんな方面から自分を攻めていなかとダメだ」

受験者の多くがゴルフ練習以外のトレーニングをしていないことを嘆いていた。

「オレは自分には甘く、人には厳しいから…（笑）」

ジャンボ軍団は"オレがトップダウンで技術を教える"という組織ではなく、軍団のメンバーが高いプロ意識を持ちながら集団を形成し、練習やラウンドを通してお互いの技術を高めていく。ジュニアにもこういった姿勢を期待するとしながら、こう話した。

「若い子に教えるといっても、その子にとって10分の1や20分の1だからね。あとは自分で作っていかないといけない。それが個性であり、自分の実力。オレはレッスンプロじゃないんだから、できるだけレッスンはしない。ケツを叩いて"頑張らんかい"というのがオレのレッスンだね」

翌2021年の第4回セレクションでは、笹生優花や原英莉花といった愛弟子たちが賞金ランキングの上位を席巻していることもあって、後進育成に意欲を見せた。

「オレ自身は全くの夢もない。若い子を見つめていた方が気持ちがいいよ。自分のことより、そっちの方が重点的になるような気がしてきたね。そういう子と接して自分に気合を入れている。その辺りの若さはあるかな。自分を叱咤すること？ ないない。オレは自分には甘く、人には厳しいから…（笑）」

2022年の第5回セレクションでは、こんな苦言を呈していた。

「これはジュニア全体に言えることだが、素振りが足りないような気がするね。早くうまくなりたくてボールを打って結果を出したいんだろうな。もっともっと素振りをした方が本当の意味の体に力がつく。そういったことも教えてやらないといけないよね」

その矛先は親にも向いた。

「ゴルフだけやっていたんではなかなか体が大きくならない。これだけ稼げるようになれば親も期待するだろう、特に女子の世界はね。早くうまくしようとして、お父さんのクラブを振らせたりする。だからスイングが崩れていく。そういう意味では最初に教える親の責任は大きいと思うよ。

教える側と教わる側は連携がないといけない。一方的に教えていくのではなくて、こういうことだからこうしないといけないといったように理解する。そういう教わり方ができる子は自分で課題を見つけることができる。そういうことを確実にやってもらいたいね」

そして、愛弟子の笹生や原などは向上心が強く、目標をしっかり持っていると評価する一方で、米ツアーへなびく女子プロにはジャンボ独特の表現でエールを送った。

「最終目的が大きいほどいいわけでもない。あまりに大きすぎて、途中でこけるヤツが多い。目標というのはクリアできるところに置かないといけない。それを越えたら次に挑戦する。富士山を登るのは最後で、まずは近所の裏山から征服しないと。これぐらいの山なら越えられるんだと確認しながら、次に高い山を目指す。それを繰り返して富士山の頂上にたどり着く。そういうことが必要だと思うね。みんな"世界のメジャーを取りたい"とか受験票に書いてくるんだよね。違い過ぎるので笑ってしまう」

門下生はジャンボのゴルフに対する姿勢を見て育ち、ジャンボとの適度な緊張感があることで練習に集中できる。原はそんなジャンボを「正しいところに導いてくれた道しるべ」と表現している。

最後の公の場となった2024年の第7回セレクションで「体調？ オレのことはいいんだよ。オレの人生はほとんど終わっているんだから。ただ終わるまでにいいものを見てみたいというのもあるよな。うちの女の子が頑張っているところを、最後に見れるというのもいいよね」と語っていた。

多くの言葉を残したジャンボ。この先も教え子たちの間でジャンボイズムは継承されていくことになる。合掌。

◆鵜飼克郎（ジャーナリスト）