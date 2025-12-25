【詳しく】年末年始に受診できる福岡県内の医療機関 探したい時は「＃7119」に相談を
年末年始は休みとなる医療機関が多いことから、福岡県内では急患診療体制がとられています。
福岡市と北九州市で対応しているのは、8つの医療機関です。
（福岡市立）
▽急患診療センター 12月29日～1月3日
▽東急患診療所 12月31日～1月3日
▽南急患診療所 12月31日～1月3日
▽西急患診療所 12月31日～1月3日
▽夜間・休日急患センター 12月29日～1月3日
▽第2夜間・休日急患センター 12月29日～1月3日
▽門司休日急患診療所 12月31日～1月3日
▽若松休日急患診療所 12月31日～1月3日
行橋市、飯塚市、朝倉市などの医療機関でも対応しています。
▽行橋京都休日・夜間急患センター 12月29日～1月3日
▽豊築休日急患センター 12月31日～1月3日
▽糸島市休日・夜間急患センター 12月29日～1月3日
▽粕屋北部休日診療所 12月31日～1月3日
▽直方鞍手広域事務組合休日等急患センター 12月30日～1月3日
▽田川地区急患センター 12月29日～1月3日
▽飯塚急患センター 12月29日～1月3日
▽朝倉地域休日夜間急患センター 12月29日～1月3日
福岡県のホームページで確認できます。
また、体調不良などで医療機関を探したい時は「＃7119」、福岡県救急医療情報センターに連絡すれば、24時間体制で県内の受診可能な医療機関を案内してもらえます。