年末年始は休みとなる医療機関が多いことから、福岡県内では急患診療体制がとられています。



福岡市と北九州市で対応しているのは、8つの医療機関です。



（福岡市立）

▽急患診療センター 12月29日～1月3日

▽東急患診療所 12月31日～1月3日

▽南急患診療所 12月31日～1月3日

▽西急患診療所 12月31日～1月3日





（北九州市立）▽夜間・休日急患センター 12月29日～1月3日▽第2夜間・休日急患センター 12月29日～1月3日▽門司休日急患診療所 12月31日～1月3日▽若松休日急患診療所 12月31日～1月3日

行橋市、飯塚市、朝倉市などの医療機関でも対応しています。



▽行橋京都休日・夜間急患センター 12月29日～1月3日

▽豊築休日急患センター 12月31日～1月3日

▽糸島市休日・夜間急患センター 12月29日～1月3日

▽粕屋北部休日診療所 12月31日～1月3日

▽直方鞍手広域事務組合休日等急患センター 12月30日～1月3日

▽田川地区急患センター 12月29日～1月3日

▽飯塚急患センター 12月29日～1月3日

▽朝倉地域休日夜間急患センター 12月29日～1月3日



福岡県のホームページで確認できます。



また、体調不良などで医療機関を探したい時は「＃7119」、福岡県救急医療情報センターに連絡すれば、24時間体制で県内の受診可能な医療機関を案内してもらえます。