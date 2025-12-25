¡Úµð¿Í¡Û¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÇÍ¥¾¡·Ð¸³¤ÎÌÚ²¼´´Ìé¡ÖÌîµå¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÄÅö»þ¤ò²óÁÛ¤·¤Æ¸¶ÅÀ²óµ¢
¡¡µð¿Í¤Î°éÀ®¡¦ÌÚ²¼´´ÌéÅê¼ê¤¬£²£µÆü¡¢¡Ö£Î£Ð£Â¥¸¥å¥Ë¥¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡££²£¶Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÆ±Âç²ñ¤Ï¡Ö£Ë£Ï£Î£Á£Í£É¡¡£Ã£Õ£Ð¡¡£²£°£²£µ¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¼«¿È¤Ï£±£´Ç¯Âç²ñ¤ËÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£¥Á¡¼¥à¤Î£³Ç¯Ï¢Â³£³²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¡£¤½¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¡¢Ìîµå¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Âç²ñ¤Ç¤ÏÍ½Áª¥ê¡¼¥°¤Îºå¿À¥¸¥å¥Ë¥¢Àï¤È½à·è¾¡¤Î£Ä£å£Î£Á¥¸¥å¥Ë¥¢Àï¤ÇÅÐÈÄ¡£¡Ö¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¤Îµå¾ì¤Ç»î¹ç¤ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥àÊ¡²¬¡ÊÅö»þ¤ÏÊ¡²¬¥ä¥Õ¥ª¥¯¥É¡¼¥à¡Ë¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿µ²±¤Ï¡¢Á¯ÌÀ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¡£
¡¡ÌÚ²¼¤Ï²£ÉÍ¤«¤é£²£°Ç¯°éÀ®£´°Ì¤ÇÆþÃÄ¡££´Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Ï£··î²¼½Ü¤«¤éÌó£²¤«·î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¡Ö¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¡×¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢£¸ÅÐÈÄ¤Ç£²¾¡£²ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£²£¹¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£º£µ¨¤Î»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ÕÀè¤Ë±¦Éª¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¡¢£µ·î¤Ë¡Ö±¦ÉªÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËºÆ·ú½Ñ¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¡¢¹üÛùÀÚ½ü½Ñ¡×¤ò¼õ¤±¤¿¡£¸½ºß¤Ï½ù¡¹¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Î¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¡¢ÍèÇ¯£··î¤Î¼ÂÀïÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡ØËÜÅö¤Ë¼ê½Ñ¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤ÆÉÝ¤¤¤¯¤é¤¤ÄË¤ß¤¬¤Ê¤¤¡×¤È½çÄ´¤Ê²óÉü¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£Çµå¾ì¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç´À¤òÎ®¤·¡Ö¤½¤Îº¢¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¡Ë¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¾Ç¤é¤º¡¢¾×·âÅª¤ÊÉüµ¢¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢Íèµ¨¤ÎÉüµ¢¤È»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£