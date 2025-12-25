◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）

出走１６頭の枠順が１２月２５日、確定した。前走のエリザベス女王杯でＧ１・３勝目を挙げて、史上初の牝馬の連覇を狙うレガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）は、３枠５番に決定した。

今年の宝塚記念の覇者で、武豊騎手とのコンビで春秋グランプリ制覇を狙うメイショウタバル（牡４歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）は、３枠６番に決まった。

決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）エキサイトバイオ 牡３ ５６ 荻野 極

（２）シンエンペラー 牡４ ５８ 坂井 瑠星

（３）ジャスティンパレス 牡６ ５８ 団野 大成

（４）ミュージアムマイル 牡３ ５６ クリスチャン・デムーロ

（５）レガレイラ 牝４ ５６ クリストフ・ルメール

（６）メイショウタバル 牡４ ５８ 武 豊

（７）サンライズジパング 牡４ ５８ 鮫島 克駿

（８）シュヴァリエローズ 牡７ ５８ 北村 友一

（９）ダノンデサイル 牡４ ５８ 戸崎 圭太

（１０）コスモキュランダ 牡４ ５８ 横山 武史

（１１）ミステリーウェイ セン７ ５８ 松本 大輝

（１２）マイネルエンペラー 牡５ ５８ 丹内 祐次

（１３）アドマイヤテラ 牡４ ５８ 川田 将雅

（１４）アラタ 牡８ ５８ 大野 拓弥

（１５）エルトンバローズ 牡５ ５８ 西村 淳也

（１６）タスティエーラ 牡５ ５８ 松山 弘平