20年前の12月25日、庄内町のJR羽越線で何が起きたのか。大惨事となった脱線事故を振り返ります。



大惨事が起きたのは20年前のクリスマスの夜。午後7時14分。

この日はみぞれが降って雷が鳴っていたものの、現場に差し掛かる直前までは風は強くなかったとされています。しかし。



当時の乗客「事故当時の右側の風が凄かった」

当時の乗客「陸橋を超えてからしばらくしてドドドドという衝撃音がした瞬間に私自身、宙に浮いた」

当時の乗客「やばいと思ってその後に『死ぬ』と正直思った」





事故で先頭車両は線路の下に転落したのち、堆肥小屋に衝突して”くの字”に折れ曲がります。死亡した乗客5人はいずれも先頭車両の乗客でした。現場は庄内町の北部、最上川を渡ってすぐの田んぼに囲まれた場所で、列車は横風の影響を受けやすい盛り土の上を走行。さらに、周囲に風を遮るものはありませんでした。事故の原因が判明したのは2年3か月後。国土交通省の事故調査委員会は「局所的な突風」が脱線の原因と結論付けます。調査の結果、事故現場では当時、瞬間風速40メートルにも及ぶ突風が吹いていたことがわかりました。この猛烈な風によって1両あたり40トンを超える重さの車両が吹き飛ばされました。事故から20年。事故当時は線路のほかに堆肥小屋と田んぼしかなかった現場では事故の後、堆肥小屋が撤去され、2006年に慰霊碑が設置されました。また、2012年には献花台を備えた常設の慰霊棟が建設されました。事故後、JR東日本は羽越線の風対策の強化を進めます。事故当時、羽越線沿線で15基だった風速計の数はこの20年でおよそ10倍の140基に増やしました。また、運転規制については事故前までは「風速30メートル」を超えると運転を中止していましたが、事故後は、一部区間を除き、運転を中止する基準値を「風速25メートル」に引き下げました。そして、突風発生のメカニズムを解析するため、2007年に風の向きや強さを計測する「ドップラーレーダー」を余目駅に設置。2016年には、気象状況の観測の精度を上げたレーダーを酒田市内に新たに設置しました。さらに、翌年2017年には観測データをもとに突風の発生を予測し、列車の運転を規制する世界初の「危険予測システム」を羽越線と陸羽西線に導入しました。導入当初、”危険予測”による規制後に実際に突風が発生した割合は60％ほどでしたが、2020年にAIの活用を始めると80％から90％ほどと高い的中率となっています。また、今シーズンは羽越線で11月1日から12月21日までに突風を”危険予測”して運転を中止した規制が5回行われています。JR東日本は事故後、羽越線事故の教訓を安全対策の柱の一つにしていて、今後も”危険予測”ができる範囲の拡大や突風の探知精度の向上を目指すとしています。