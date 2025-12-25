2005年のクリスマスの夜、乗客ら38人が死傷したJR羽越線の脱線転覆事故は25日、発生から20年となりました。庄内町の事故現場ではJR東日本の社長らが犠牲者を慰霊し、再発防止を誓いました。



脱線転覆事故の発生から20年となる庄内町榎木の事故現場。JR東日本の喜勢陽一社長らが慰霊碑を訪れ、犠牲者を悼みました。

この事故は2005年12月25日の夜、秋田発新潟行きの「特急いなほ14号」が走行中に局所的な突風を受けて脱線、転覆。

乗客5人が死亡し、33人が重軽傷を負う大惨事となりました。





JR東日本喜勢陽一社長「亡くなった5名の皆様のご冥福を心よりお祈り申し上げるとともに遺族の皆様、けがをした皆様、関係者に心よりおわび申し上げる。決して風化させたり忘れてはいけない私どもの安全の原点にしなければいけない事故」JRは再発防止策として突風対策に取り組んでいて、これまでに、観測データを基に突風の発生を予測し列車の運転を規制する「危険予測システム」の羽越線などへの導入や人工知能・AIを活用した予測などを行っています。JR東日本喜勢陽一社長「究極の安全を目指すことでお客様に安心を届けるJR東日本を作るために社長として先頭に立って、これからも取り組んでいきたい」喜勢社長は、羽越線の事故発生後に入社した社員が多くなっているとして、安全な運行の実現に向けて改めて事故を教訓にした人材教育に力を入れていくと述べました。