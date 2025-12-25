番組では、この１年、様々なニュースをお伝えしてきましが、2025年最後の「ツガワの目」では私が特に注目したニュースをピックアップしました。それがこちらです。そしてこの中から詳しく報道されていないものの、2026年に繋がる大事なニュースを3つ取り上げます。まずはこちら！





①ストーカー規制法改正





12月3日、ストーカー規制法の改正案が、参議院本会議で成立しました。実は今年も国会では、90本以上の法律が成立しているんですがその中から、注目したのがこのストーカー規制法です。今回の改正には、被害者からの申し出がなくても、警察が職権で警告を出せるようにすることや、紛失防止タグを使った「付きまとい行為」を新たに規制の対象とすること、などが盛り込まれています。これまでストーカー対策では、「警察がなかなか動いてくれない」という声が、よく聞かれましたが、今回の法改正は、その改善が一つの狙いです。ただ、問題の本質はそこではありません。ストーカーは、凶悪事件につながるから危険なのではなく、「付きまとわれること」自体が、深刻な恐怖であり、重大な人権侵害です「ストーカー行為そのものを、社会全体で止める」その意識の転換が、いま求められています。②EU ガソリン車禁止 撤廃12月、EU＝ヨーロッパ連合はガソリンなどを燃料とするエンジン車の新車販売を2035年までに禁止して電気自動車＝EVに急速にシフトしていくという従来の方針を見直しました。環境への負荷から、世界的なEV化の流れは変わらないが、日本でもEV化を進めながらハイブリッドや次の技術も生かす現実的な道筋をどう描くかが問われています。世界のルールが揺れるいま、自動車産業の集積地でもある静岡は、ただ影響を受ける側でいるのではなく、現場で磨いた技術をもとに現実的な選択肢を発信していく必要があります。③高校の授業料無償化2月、自民・公明・維新が合意したことにより、高校の授業料支援の対象が広がりました。公立・私立を問わず、所得制限なく全ての世帯に支援金が支払われることになり。公立高校は無償化となりました。また2026年4月から私立高校についても大幅に支援金が加算されます。高校授業料の無償化は、子どもたちの選択肢を広げる一方で、学校側には、これまで以上に工夫と覚悟が求められます。その象徴的な動きが、今年、国際バカロレアに認定された「ふじのくに国際高等学校」です。国際バカロレアは、世界150以上の国と地域で採用されている教育プログラムですが、その認定を県立高校として受けたのは極めて珍しいと思います無償化をきっかけに、特に公立校では学校の独自色を出していくための取り組みがすでに始まっていて、高校教育は大きな転換点を迎えています。今回は、大きなニュースではなく、ややもすれば見落とされそうな動きに注目しました。社会は、ひとつの大きな出来事で急に変わるというより、こうした変化の積み重ねで、少しずつ形を変えていくと感じているからです。それぞれが、2026年にどう繋がっていくのか。注目していきたいと思います。