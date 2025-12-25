きょう（25日）はクリスマス！街中が華やかなイルミネーションとともにクリスマスムードに染まる中、早くも、新年に向けた準備も始まっているようです。



クリスマスイブのきのう（24日）、沼津駅前で行われていたのが「沼津北口駅前クリスマスフェス2025」。イベントでは、焼きたてのソーセージやスープなど雨が降って気温が下がったきのうにはうれしい、あったか～いグルメが勢ぞろい！！訪れた人たちは、高さおよそ6メートルの大きなクリスマスツリーの側で美味しいグルメを食べながら特別な夜を過ごしていました。





（都内から訪れた人）「イルミネーションとかどこでやっているのか調べた時に、たまたま友達が見つけてくれて行ってみようと来ました。 今年は結構怒涛で大変だったが 、きょうきれいな物を見れたのでよかったです。（函南町から訪れた人）「イルミネーションを見にクリスマスなので友達と一緒に見に来た。ご飯を食べて温まって、今年を締めくくろうかなと。」そしてクリスマスイブから一夜明けたきょう。静岡市にあるエスパルスドリームプラザでは――（記者）「クリスマス当日のスケートリンクは、多くのこどもたちで賑わっています。」寒い中でも、元気にスケートを楽しむこどもたち。ところで・・・よい子のみんな！！！サンタさんはやってきたの！？(子ども・8歳）Q.朝起きたらプレゼントあった？「あった！レゴランドのチケット4枚！」元々、サンタさんに頼んでいたものとは違うものが届いたようですが、、、プレゼントに加えサンタさんからのお手紙があったそうで・・・(子ども・8歳）「いいお兄ちゃんだね。パパとママの言うこと聞くんだよって書いてあった。(子ども・8歳）サッカーのズボンをもらいました/うれしかった。試合のときとか練習のときに使います。」みんな、無事にプレゼントが届いたようでひと安心！また来年、サンタさんが来てくれるように良い子で過ごしてくださいね。そして――（♪ハンドベル演奏）静岡市にある日本平ホテルで行われていたのは、地元の学生によるクリスマスコンサート。ハンドベルで奏でられる美しい音色に訪れた人たちは思わずうっとり。穏やかなひと時を過ごしていました。一方、”穏やかな時間”とは打って変わって、朝から忙しなく時が流れているのが・・・クリスマスに大忙し！洋菓子店！！！浜松市にある、創業50年の店では、おととい（23日）は深夜まで…きのう（24日）は朝6時からの作業となるなど、この時季ならではの忙しい日が続いているよう。店頭にはイチゴがトッピングされたショートケーキやムースなど、クリスマス仕様のおいしそうなケーキが並んでいるのですが、物価高の影響も受けているそうで・・・（ボンボニエール代表 鈴木貴之 さん）「家庭用に関しては、サイズが小ぶりになっている。やはり、価格上昇が響いているのかなと。１割弱ほど値上げもしている。」卵など材料費の値上げでお店も苦渋の決断をしたとのことでしたが、ことしのクリスマスは全体で1000個ほどの予約があったということです。みなさん、おいしいケーキで今夜も素敵なクリスマスを過ごしてくださいね☆一方、クリスマスの次にやってくる楽しみなイベントといえば！（髙山基彦アナウンサー）「静岡市内の繁華街では、一足早くこのように新年の飾りつけがされているところもあります。年始と言えば、”福袋”ですがみなさん、どういったものを買うのでしょうか！？」（30代）Q.いままで福袋買われたりは？「娘がいるので、子供用品の福袋は買ったりする。子どもってすぐ成長しちゃって、すぐ汚れちゃうので、福袋でおトクに買えるのは主婦にとってすごくありがたい。」Q.2026年は福袋どうする？「買う予定ではあるが、予約はできなかった。争奪戦に負けてしまったのでどうしようかなと。」（30代）「（いままでに）洋服の福袋を買った。ニットとかコートとか入っていた。普段自分で選ばないものが買えるので楽しみ。」みなさん、年始の福袋を楽しみにしているようですが、実際の商業施設ではどのような福袋が用意されているのでしょうか？静岡市にある伊勢丹で聞いてみると―（静岡伊勢丹 山川美花さん）「一番人気は食料品の福袋。普段なかなか食べられない高級なものや人気ブランドまたはおトクなものなどお客さんは食料品に対しての関心が高いので、食料品の福袋は充実させている。さらに、伊勢丹では新春ならではの「夢企画」と題された企画として、ことし（2025年）オープンしたバンダイのミュージアム見学とプラモデルの組立体験がセットになった親子特別ツアーが2026円で楽しめるということです。」なお、県内の商業施設の年始の営業はご覧の通りです。「静岡伊勢丹」や「新静岡セノバ」「遠鉄百貨店」などは1月2日から営業。「松阪屋静岡店」は1月3日からで、「ららぽーと磐田・沼津」と「御殿場プレミアム・アウトレット」は1月1日から営業となっています。2026年の幕開けまであと1週間。みなさん、福袋や初売りで楽しい年末年始を過ごしてみてはいかがでしょうか？