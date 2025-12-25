長井市で25日未明、店舗を兼ねた住宅に何者かが侵入し、住民の女性の顔を殴り金を奪おうとする強盗事件がありました。犯人は男とみられ現在も逃走していて、警察が行方を追っています。



記者リポート「長井市の現場です。近隣住民によりますと事件が起きた時間帯は普段人通りはほとんどないということです」



午前3時20分ごろ、長井市神明町の店舗を兼ねた住宅に住む70代の女性が、物音で目を覚ましたところ、部屋に侵入していた男と思われる人物から顔を殴られ、金を要求されました。女性は隙を見て近くの住宅に逃げ込み警察に通報しました。女性に大きなけがはないということです。現場は、長井市中心部の住宅や飲食店が立ち並ぶエリアで、犯人は現在も逃走しています。





女性を保護した住民の親族「うちに『助けて下さい』と来た。『殴られた』と被害女性が言っていたらしい。息子に聞くと3時間くらい保護して家で警察が来るのを待っていた。本当に怖い。こういうことが近くで起きると」女性を保護した男性によりますと、女性は「2階の寝室で襲われた。カタコトのような日本語で『金出せ』と言われた。被害女性が「取ってくる」と答えたところ解放されたので、そのまま避難した」と話していたということです。また、事件があった店舗兼住宅では当時、鍵をかけていない扉があったということです。警察によりますと、逃走中の犯人はフード付きの黒っぽいジャンパーと白いマスクを着用していました。被害に遭った女性はこの人物以外を目撃していないことから、警察は単独犯とみて犯人の行方を追っています。また、周辺の住民らに戸締まりの徹底を呼びかけています。