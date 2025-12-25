ジャガー・タイプ00の市販版プロトへ

ジャガーは、高級EVブランドとして再出発するべく、2026年に重要なラグジュアリー・グランドツアラーを発売する。この最新モデルは、2024年にお披露目され話題を呼んだコンセプトカー、ジャガー・タイプ00の市販版といっていい。

開発が終盤に差し掛かった今、AUTOCARは、その次世代ビッグ・ジャガーを初体験することが許された。2027年に納車が始まる量産車へ近い、プロトタイプへの試乗だ。



ジャガーの次世代グランドツアラー（市販版タイプ00／プロトタイプ）

喜ばしい招待状は、突然届いた。デザイン部門の体制が刷新され、新CEOにPB.バラジ氏が就任する中、ジャガーの革新が順調なことを証明する意図があったのかもしれない。

トリプルモーターで1000馬力 航続640km以上

このグランドツアラーが製造されるのは、ゲイドンの北、ソリハルにあるジャガー・ランドローバー（JLR）社の工場。主な素材はアルミニウムで、約120kWhの駆動用バッテリーがフロア部分に敷かれ、航続距離は640km以上がうたわれる。

駆動用モーターは、前に1基と後ろに2基が載り、システム総合1000馬力。前後のトルク割合は可変式ながら、通常は30：70になるらしい。トルクベクタリング機能も備わる。



ジャガー・タイプ00（コンセプトカー）

サスペンションは3チャンバー式のエアスプリングで、任意に硬さを調整できる。ブレーキは、23インチ・ホイールいっぱいの大径だが、殆どの減速は回生ブレーキが担う。

試乗へ同行したのは、開発責任者のマット・ベッカー氏。グレートブリテン島中南部、ゲイドンに構える同社の高速テストコース内で20分、という制限付きだったが、現状を確かめるには不足ない内容だった。

驚くほど長いノーズは次世代ジャガーの特徴

プロトタイプは、モノトーンの細かいグラフィックでカモフラージュされていたが、長く低いプロポーションは瞭然。全長は約5.4mあるという。前のオーバーハングが極端に短いが、ノーズ自体は驚くほど長い。次世代ジャガーの、特徴となる。

フロントタイヤからドアまでの間隔が広く、ホイールベースも長い。つまり、フロントシートはボディの中央寄り。市街地で小回りが利くよう、後輪操舵システムが備わる。安定性にも貢献するはず。



ジャガーの次世代グランドツアラー（市販版タイプ00／プロトタイプ）

低いシートへ腰を下ろすと、ダッシュボードからボディ先端までの遠さへ、初めは戸惑う。車内の上下方向の余裕は見た目以上にあり、腰高感はまったくない。

インテリアの殆どはカバーで隠されていたが、明るめの素材がチラ見えしていた。コンセプトカーの車内が思い出される。ステアリングコラムから、レバーが突き出ている。

外界との隔離性に唸る 100mで実感の洗練度

テストコースへの接続道で、外界との隔離性に唸る。不気味なほど、静かで滑らかだ。コンクリートの大きな継ぎ目でも、揺れは皆無。高剛性のシャシーに有能な可変式エアサス、低い着座位置の相乗効果だろう。

コース上でフル加速。僅かにフロントノーズを持ち上げつつ、路面へ吸い付きながら、音もなく凄まじい速度上昇が始まる。コーナーでは、僅かなロール。前後のピッチングも、エレガントな振る舞いにある。洗練度の高さを、最初の100mで実感した。



ジャガーの次世代グランドツアラー（市販版タイプ00／プロトタイプ）

そのまま加速を続け、240km/hへ。安定性に変わりはなく、助手席のベッカーと穏やかに会話できる。ボディを覆う偽装ラッピングが作る風切り音を、彼が詫びる。

車重は2.5t前後あるはずだが、1000馬力だから、0-100km/h加速は3秒台でこなすはず。160km/h以上でも、勢いは衰えない。ポルシェ・タイカンに似た、2速ATが組まれているのかもしれない。余剰的なパワーこそ、ブランドの価値だと彼は口にする。

傑出した能力を理由に欲しくなる

路面が荒れたルートへ。以前にランドローバー・レンジローバーで走ったことがあるが、静寂性と衝撃吸収性、姿勢制御はそれを凌駕する。筆者の経験では、過去最高の処理能力ではないだろうか。

強烈なインパクトを、このグランドツアラーは筆者の心へ残した。結論を導くには時期尚早すぎるが、ジャガーが生み出そうとしているモノの、可能性を確信できた。動力性能を抜きに、傑出した能力を理由に欲しくなるクルマが、誕生するように思う。



ジャガーの次世代グランドツアラーと、開発責任者のマット・ベッカー氏（右）、筆者のスティーブ・クロプリー（左）

ジャガー上層部のロードン・グローバー氏は、「極めて魅力的で憧れるクルマ」を作りたいと説明する。そのゴールへ向けて、正しい道を歩んでいることは明らかだろう。