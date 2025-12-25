【暴風雪警報】兵庫県・豊岡市、香美町、新温泉町に発表 25日18:15時点
気象台は、午後6時15分に、暴風雪警報を豊岡市、香美町、新温泉町に発表しました。また波浪警報を豊岡市、香美町、新温泉町に発表しました。
北部では、25日夜遅くから26日明け方まで暴風雪に、26日未明から26日夕方まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■豊岡市
□暴風雪警報【発表】
25日夜遅くから26日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
26日未明から26日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■香美町
□暴風雪警報【発表】
25日夜遅くから26日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
26日未明から26日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■新温泉町
□暴風雪警報【発表】
25日夜遅くから26日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
26日未明から26日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m