¡Ö¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢½µ´©»ïÊóÆ»¤Ç¼Õºá¡ÖÃË½÷´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁÐÊýÌÌÃÌ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¼ÒÄ¹¤Ï·î³ÛÊó½·3¥ö·îÊ¬ÊÖ¾å¤·¡¢¥³¥á¥ó¥È¤âÈ¯É½
¡¡¿©ºàÂðÇÛ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¡¦ÂçÃÏ¤Ï25Æü¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¹¹¿·¡£°ìÉô½µ´©»ï¤ÎÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£¹âÅç¹¨Ê¿¼ÒÄ¹¡Ê¢¨¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤Ï·î³ÛÊó½·3¥ö·îÊ¬¤òÁ´³ÛÊÖ¾å¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û½µ´©»ïÊóÆ»¤Ç¼Õºá¡Ä¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¡¦ÂçÃÏ¤ÎÀ¼ÌÀÁ´Ê¸
¡¡¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡ÖËÜÆü¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡ÖËÜÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÀ¼ÒÂåÉ½¹âÅç¤Î¸ÀÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤·¡¢ÊÀ¼Ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¡¢³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¡¢¤ª¼è°úÀèÍÍ¡¢½¾¶È°÷¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Åö³º¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¿¿Ùõ¤Ë»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ò°÷¤È¤Î¼òÀÊÂ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åö³º¼Ò°÷¤È¤ÎÃË½÷´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁÐÊýÌÌÃÌ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²óÅú¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÛÌÀ¡£¡Ö¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Î¼º¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ö¼Â¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢ËÜ¿Í¤Ø¤Î»ØÅ¦¡¢¸·½ÅÃí°Õ¤ò¿Í»öÃ´Åö¤Î¼èÄùÌò¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÅç¼«¿È¤âÌäÂêÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È¿¾Ê¤ò¤·²þÁ±¤¹¤ëÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÅö³ºµ»ö¤Ë¤è¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿·Ð±ÄÀÕÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼ÒÂåÉ½¹âÅç¤è¤êÊó½·¤Î¼«¼çÊÖ¾å¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜÆü12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë³«ºÅ¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ç²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê³ÎÇ§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÆâÍÆ¡§·î³ÛÊó½· 3¥ö·îÊ¬¤ÎÁ´³ÛÊÖ¾å¡×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤òµ¯¤³¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢¹âÅç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á´¼Ò¤Îµ¬ÈÏ°Õ¼±¤ÎºÆÅ°Äì¤ò¿Þ¤ê¡¢·Ð±Ä¿Ø¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¹âÅç»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î»ê¤é¤Ê¤µ¤ò¿¼¤¯ÌÔ¾Ê¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤òÅ°Äì¤·¡¢³§ÍÍ¤Î¿®Íê²óÉü¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·ÇºÜ¤·¤¿¡£°Ê²¼¡¢À¼ÌÀÁ´Ê¸¡£
ËÜÆü¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¡¦ÂçÃÏ³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÀ¼ÒÂåÉ½¹âÅç¤Î¸ÀÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤·¡¢ÊÀ¼Ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¡¢³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¡¢¤ª¼è°úÀèÍÍ¡¢½¾¶È°÷¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Åö³º¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¿¿Ùõ¤Ë»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ò°÷¤È¤Î¼òÀÊÂ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åö³º¼Ò°÷¤È¤ÎÃË½÷´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁÐÊýÌÌÃÌ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²óÅú¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Î¼º¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ö¼Â¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢ËÜ¿Í¤Ø¤Î»ØÅ¦¡¢¸·½ÅÃí°Õ¤ò¿Í»öÃ´Åö¤Î¼èÄùÌò¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÅç¼«¿È¤âÌäÂêÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È¿¾Ê¤ò¤·²þÁ±¤¹¤ëÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö³ºµ»ö¤Ë¤è¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿·Ð±ÄÀÕÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼ÒÂåÉ½¹âÅç¤è¤êÊó½·¤Î¼«¼çÊÖ¾å¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜÆü12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë³«ºÅ¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ç²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê³ÎÇ§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÆâÍÆ¡§·î³ÛÊó½· 3¥ö·îÊ¬¤ÎÁ´³ÛÊÖ¾å
ÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤òµ¯¤³¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢¹âÅç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á´¼Ò¤Îµ¬ÈÏ°Õ¼±¤ÎºÆÅ°Äì¤ò¿Þ¤ê¡¢·Ð±Ä¿Ø¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¹âÅç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î»ê¤é¤Ê¤µ¤ò¿¼¤¯ÌÔ¾Ê¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤òÅ°Äì¤·¡¢³§ÍÍ¤Î¿®Íê²óÉü¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
°Ê¾å
