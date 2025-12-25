歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が投稿した長女・麗禾（14）の写真に、心配の声が寄せられている。

【映像】包帯姿の麗禾＆“親子そっくり”の家族ショット

常に持ち歩いているという家族写真を公開するなど、麗禾や長男・勸玄についてブログで発信している團十郎。2人の写真を投稿すると、「麻央さんにも團十郎さんにも似てきましたね」「れいかちゃんが、麻央さんに似ていて驚きました」「團十郎さんと麻央ちゃんみたいですね。似てる」など、2017年6月に亡くなった、母親の小林麻央さんに似ているという声が寄せられた。

24日にも麗禾と勸玄の2ショットを投稿

12月3日は右手中指に包帯を巻く麗禾と勸玄が自宅で稽古している写真を公開。24日にも、「待ってる間、芝居のフリの話してる。なんか泣けるわ。、メリークリスマス」と、包帯をつけた麗禾と、勸玄の2ショットを投稿している。

ファンからは、「麗禾ちゃんのお指大丈夫ですか？この間から包帯が痛々しくて 可哀想に」「麗ちゃん 突き指でしょうか」「お指けがしたの！？指は…痛いね…お大事にね…」など、心配の声が寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）