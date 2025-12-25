¡Ö¥é¥â¥¹Áé¤»¤¿¤Ê¡×à¥É¡¼¥Ï¤ÎÈá·àáÆ±Áë²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤Ò¤È¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¡×¡Ö¤³¤³¤«¤éWÇÕ½Ð¤¿¤Î°æ¸¶¤À¤±¤«¡×¡ÖÉðÅÄ¡¢¥«¥º¡ÄÂ¾¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡©¡×
¥é¥â¥¹¡¢ÃìÃ«¡¢¿¹ÊÝ¡Ä±ýÇ¯¥á¥ó¥Ð¡¼Àª¤¾¤í¤¤
¡¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢ÃìÃ«Å¯Æó¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤·¤¿àÆ±Áë²ñá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1993Ç¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤òÀï¤Ã¤¿à¥É¡¼¥Ï¤ÎÈá·àá¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¡£
¡¡¸½ÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ(Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥é¥â¥¹ÎÜ°Î¤µ¤ó¡¢°æ¸¶ÀµÌ¦¤µ¤ó¡¢Ê¡ÅÄÀµÇî¤µ¤ó¤é¡¢ºÇ½ªÀï¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¹Ô¤¤¬ÁË¤Þ¤ì¤¿à¸µÆü¤Î´ÝÀï»Îá¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²û¤«¤·¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Àª¤¾¤í¤¤¤Ë¡Ö¥é¥â¥¹Áé¤»¤¿¤Ê¡ª¡×¡Ö¥É¡¼¥ÏÁÈ¤âºÐ¤ò¤È¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤«¡×¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¤¿¤Î°æ¸¶¤À¤±¤«¤¡¡×¡ÖÉðÅÄ¡¢¥«¥º¡¢ËÌß·¡¢Ãæ»³¡Ä¤½¤ÎÂ¾µï¤Ê¤¤¤Ò¤È¤Ï¡©¡×¡Ö¤ï¤«¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ë... ²«¶â¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡Ö¤Ò¤È¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¡Ö°Î¿Í¤Î½¸¤Þ¤ê¡×¡Ö¤³¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æº£¤ÎÂåÉ½¤Î¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¤À¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£