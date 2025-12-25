ÂçÃ«æÆÊ¿¤â¸æÍÑÃ£¡ªLAÍÌ¾¥·¥§¥Õ¤È2S¤Î¸µ¥¥ó¥×¥ê´ä¶¶¸¼¼ù¤Ë¡Ö¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
ÂçÃ«¤¬Ë¬¤ì¤ëÆüËÜ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥·¥§¥Õ¤È¡Ä
¡¡¸µKing&Prince¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥½¥í¤Ç³èÆ°¤¹¤ë´ä¶¶¸¼¼ù¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ºß½»¤ÎÍÌ¾¥·¥§¥Õ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖMatsuhisa¡×¤Ê¤É¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¾¾µ×¿®¹¬¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¹¹¿·¡£¡ÖHappy birthday¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢17Æü¤Ë29ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿´ä¶¶¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¤¡¢¸ª¤òÁÈ¤à2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾Ð´éËþ³«¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¸¼¼ù¤¯¤ó¤Î¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¤ª´é¤¬¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¹¬¤»¤Î¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾µ×¥·¥§¥Õ¤ÎÆüËÜ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÍèÅ¹¡£11·î¤Ë¤âÍèÅ¹¤·¡¢8·î¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÈË¬¤ì¡¢2023Ç¯¤Î»³ËÜ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÆþÃÄ»þ¤Ë¤â°ì½ï¤ËÍèÅ¹¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤ÉÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆëÀ÷¤ß¤Î¥·¥§¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡´ä¶¶¤Ï¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¦¥¨¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖStampd¡×¤È¡¢ÆüËÜ¿©¤È¥Ú¥ë¡¼ÎÁÍý¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖMatsuhisa¡×¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖSushi Club¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë2024Ç¯2·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£