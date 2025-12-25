»Ò¶¡¤Î¤ªÊÛÅö¤ËÄ«¤´¤Ï¤ó...º£Ç¯Âè2»Ò½Ð»º¤ÎÀÐ¸¶¤µ¤È¤ßà»äÀ¸³èáÌÀ¤«¤¹ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥Þ¥Þ¤Ê°ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¡×¡Ö»º¸å¤â¤º¤Ã¤ÈÈþ¤·¤¯¤ÆÂº·É¡×
¥Ç¥³¥ë¥ÆÁ´³«¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¡ª
¡¡º£Ç¯5·î¤ËÂè2»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤¬¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤¹ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ç¥³¥ë¥Æ¥é¥¤¥ó¤¬³«¤¤¤¿¹õ¤¤¥Ù¥í¥¢À¸ÃÏ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÈþÍÆ»¨»ï¡ÖMAQUIA¡×(½¸±Ñ¼Ò)¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÖÄ«¤´¤Ï¤ó¤Ï²¿¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿§µ¤¤Î¤Ê¤¤²óÅú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¡ÖËèÆü¡¢¾å¤Î»Ò¤Î¤ªÊÛÅö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»Ä¤ê¤È¡¢¾å¤Î»Ò¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¤Î»Ä¤ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤«¤½¸¤á¤Æ¤Û¤Ü»ÄÈÓ½èÍý¤ß¤¿¤¤¤Ê(¾Ð)Ä«¤´¤Ï¤ó¤òËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤â¤¦ÊÑ¤ï¤é¤º¤½¤ì¤Ç¤·¤¿¡×¤È»äÀ¸³è¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÄ«¤´¤Ï¤ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ¸¶¤ÎºÇ¿·¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤ª»Å»ö¤·¤Æ¤ÆËèÆü»Ò¶¡¤Î¤ªÊÛÅöºî¤Ã¤Æ¤ª²Û»Òºî¤ê¤â¤·¤ÆÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤ÏÄ¶¿Í¤À¤Ê¡¢¡¢¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÂÎÎÏºÇ¶¯²á¤®¤ë¡×¡Ö¤½¤Î¥·¥å¥Ã¤È¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ä±Ê±ó¤ËÆ´¤ì¡×¡Ö»º¸å¤â¤º¤Ã¤ÈÈþ¤·¤¯¤ÆÂº·É ½÷¿À¡×¡ÖÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤¬¥Þ¥Þ¤È¤«¤É¤ó¤ÊÀ¤³¦Àþ¤Ê¤ó¤À¡Ä¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤ÈÈþ¤·¤¤¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É♡¥Þ¥Þ¤Ê°ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡ÀÐ¸¶¤Ï2020Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£22Ç¯¤ËÂè1»Ò¡¢25Ç¯¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£