きょう未明、山形県長井市の店舗兼住宅で７０代の女性が暴行を受け金を要求された強盗事件で犯人は現在も逃走を続けています。

【写真を見る】1人でいたところを...深夜に70代女性が住宅で殴られ現金要求される 犯人は未だ逃走中（山形・長井市）

警察が近隣住民に戸締りの徹底などを呼び掛けています。

警察によりますと、きょう午前３時２０分ごろ、長井市神明町の店舗兼住宅で、７０代の女性が物音で目を覚ましたところ、顔面を殴られ金を要求されたということです。

女性は隙をみて近くの住宅に逃げ込み警察に通報しました。犯人は現在も逃走を続けています。

侵入してきたのは男とみられ、フードのついた黒系のジャンパーのようなものを着て、白いマスクをしていたということです。

■１人でいるところを...

近所の人「（朝に）ピンポンが鳴って警察の人だった。事件があったので（ドライブレコーダーに）映っていなかったかって。田舎でこんな事件が起きてね」

女性は家に一人でいたところを襲われました。

女性からは犯人が複数いるとの話はでていないということで、単独犯の可能性もあります。

警察は住居侵入、強盗事件として犯人の行方を追うとともに近隣住民に戸締りの徹底などを呼び掛けています。