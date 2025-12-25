警察官を装う特殊詐欺の受け子と出し子として逮捕された鮭川村の介護士の５３歳の女が、「金がほしくて闇バイトに応募した」などと話していることがわかりました。

詐欺と窃盗の疑いで逮捕されたのは鮭川村京塚の介護士の女（５３）です。

女は先月、警察官を装う手口で寒河江市に住む８０代の女性からキャッシュカードをだましとり、ＡＴＭから現金１００万円を引き出し盗んだ疑いがもたれています。

関係者によりますと女はＳＮＳで「その日６万円稼げた」などという投稿を見つけてメッセージを送り、アプリで仲間とやりとりをしていました。

女は女性からキャッシュカードを受け取り金を引き出す釤受け子釤と釤出し子釤の役割で女性の家に刑事を装うようにして訪れ、寒河江市と新庄市の２か所のコンビニで金を引き出していました。

女は容疑を認めていて、警察に調べに「金がほしくて闇バイトに応募した」などと話しているということです。

警察は余罪の有無も含め調べを進めています。