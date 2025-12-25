「兵庫ゴールドトロフィー・Ｊｐｎ３」（２５日、園田）

３番人気でＪＲＡのハッピーマンが向正面４番手から内を突いて抜け出し、昨年１１月の兵庫ジュニアグランプリ・Ｊｐｎ２以来となる重賞２勝目を飾った。２着は１番人気で同じＪＲＡのマテンロウコマンド、３着には９番人気で地元のオマツリオトコが入った。

ハッピーマンが園田との好相性を再認識させた。これでダートグレードを３戦して２勝、２着１回。「枠が良かったので、好位につけられた。相手が外で５月と同じパターンだったが、騎手が向正面でうまくさばいてくれた。最後は内外の差が出たかな」と寺島師は鞍上のファインプレーを勝因に挙げた。

スペシャルエックスが逃げて、マテンロウコマンドは３番手、ハッピーマンは４番手。５月の兵庫チャンピオンシップ・Ｊｐｎ２ではハッピーマンが先に仕掛けてマテンロウコマンドに差されたが、今回は違った。「ある程度、いい位置につけられて、うまくいった。“ここだ”と思うところで仕掛けた」と坂井。向正面から内を突いて３角で先頭に立つと、直線の一騎打ちでマテンロウコマンドを退けた。

秋初戦の前走は京都のオータムリープＳで古馬と初対戦して快勝。「前走が強い勝ち方だった。今は精神面の落ち着きと馬体の成長がかみ合っている」と寺島師。今後は距離を延ばしながら、さらなる高みへと駆け上がる構想を練る。