【anemoi】 2026年4月24日 発売予定

ビジュアルアーツのKeyは、PC用アドベンチャー「anemoi（アネモイ）」の発売日を2026年4月24日に延期すると発表した。

「anemoi」はKeyの新作フルプライスタイトルとして開発が進められているタイトル。これまで2026年1月30日に発売を予定していたが、約3カ月の発売延期が決定した。

延期の理由については当初予定していたクオリティに達するためとしており、発表ではユーザーや店舗・流通関係者などに対し謝罪をしている。なお、すでに予約済みの商品については発売日の変更後もそのまま有効になる。

(C) VISUAL ARTS/Key

