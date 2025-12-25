Keyの恋愛ADV「anemoi」発売延期。新たな発売日は4月24日に約3カ月の後ろ倒し
【anemoi】 2026年4月24日 発売予定
(C) VISUAL ARTS/Key
ビジュアルアーツのKeyは、PC用アドベンチャー「anemoi（アネモイ）」の発売日を2026年4月24日に延期すると発表した。
「anemoi」はKeyの新作フルプライスタイトルとして開発が進められているタイトル。これまで2026年1月30日に発売を予定していたが、約3カ月の発売延期が決定した。
延期の理由については当初予定していたクオリティに達するためとしており、発表ではユーザーや店舗・流通関係者などに対し謝罪をしている。なお、すでに予約済みの商品については発売日の変更後もそのまま有効になる。
【発売延期のお知らせ】- Key開発室 (@key_official) December 25, 2025
『anemoi』の発売を延期させていただくこととなりました。
旧）2026年1月30日(金)
新）2026年4月24日(金)
発売をお待ちいただいておりますお客様、ならびに関係各位に多大なご迷惑をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます。
▼anemoi公式サイト▼… pic.twitter.com/2CM8B5AG8O
