ライブBlu-ray「TrySail 10th Anniversary Tour 2025 “BestSail”」の商品内容の詳細と、各種特典の絵柄、上映会情報などを公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TrySail10周年を記念した全国ライブツアーのBlu-rayが発売決定した。

福岡・宮城・千葉・大阪・愛知の5都市を巡った「TrySail 10th Anniversary Tour 2025 “BestSail”」の集大成として、10月11日(土)にパシフィコ横浜 国立大ホールにて開催された神奈川追加公演の模様を完全収録。さらに、翌12日(日)に開催された追加公演2の日替わり曲4曲と、ダブルアンコールで披露された「Sail Out」も特別に収録される。

完全生産限定盤付属の特典Blu-rayには、全６会場に密着したドキュメント映像と、ツアーで使用した幕間映像のディレクターズカット版を収録。特典映像だけで3時間以上という、大ボリュームの内容となっている。

●リリース情報

「TrySail 10th Anniversary Tour 2025 “BestSail”」

2026年3月18日発売

【完全生産限定盤（Blu-ray２枚組＋48Pフォトブック）】

価格：￥13,200（税込）

品番：VVXL 283-285

・豪華48Pフォトブック付き

・三方背BOX仕様

・ID付きプレゼント応募チラシ封入

【通常盤（Blu-ray）】



価格：￥8,800（税込）

品番：VVXL 286

・ID付きプレゼント応募チラシ封入（初回プレスのみ）

＜収録内容＞

Blu-ray DISC１

10/11(土)神奈川追加公演

01. Sail Out

02. Good Luck Darling

03. バン!バン!!バンザイ!!!

04. WANTED GIRL

05. whiz

06. Believe

07. Ah! La Vie En Rose!!! -ア！ラ・ビ・アン・ローズ-

08. この幸せが夢じゃないなら

09. あかね色

10. オルゴール

11. かかわり

12. アストライド

13. Sunset カンフー

14. 華麗ワンターン

15. Baby My Step

16. adrenaline!!!

17. High Free Spirits

18. Youthful Dreamer

＜アンコール＞

19. Chip log

20. 僕らのシンフォニー

21. マイハートリバイバル

＜Wアンコール＞

22. Sail Out

10/12(日)神奈川追加公演２

＜日替わり曲＞

23.Favorite Days

24.disco

25.散歩道

26.マイクロレボリューション

＜Wアンコール＞

27.Sail Out

Blu-ray DISC２ [特典映像] ※完全生産限定盤のみ

・ツアー全会場ドキュメント

福岡公演（2025年9月7日(日) 福岡サンパレス ホテル＆ホール）

宮城公演（2025年9月13日(土) 仙台銀行ホール イズミティ21 大ホール）

千葉公演（2025年9月20日(土)・21日(日) 幕張メッセ イベントホール）

大阪公演（2025年9月27日(土)・28日(日) グランキューブ大阪メインホール）

愛知公演（2025年10月4日(土)・5日(日) 岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール）

神奈川追加公演・追加公演２（2025年10月11日(土)・12日(日) パシフィコ横浜国立大ホール）

・幕間映像ディレクターズカット版

購入先一覧はこちら

https://trysail.lnk.to/BestSail_BD

店舗購入者特典

下記対象の店舗にてお買い上げの方に、先着でプレゼントいたします！ 無くなり次第終了となりますので、ぜひお早めにご予約ください！

※全ての特典に数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

※商品1枚購入につき1つ購入特典をお渡しいたします。

※対象店舗は一部を除きます。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。

特典：オリジナルブロマイド(絵柄A)

対象店舗

・Sony Music Shop

・タワーレコード(一部店舗を除く)

特典：オリジナルブロマイド(絵柄B)

対象店舗

・HMV全店（HMV&BOOKS online含む／一部店舗除く）

・セブンネットショッピング

・アニプレックス オンライン

特典：オリジナルブロマイド(絵柄C)

対象店舗

・全国アニメイト（通販含む）

・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外

・とらのあな（通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり）

特典：オリジナルブロマイド(絵柄D)

対象店舗

・ソフマップ×アニメガ

・楽天ブックス

・ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む）

早期予約特典

対象店舗にて期間内にご予約いただいた方に、完全生産限定盤のジャケット絵柄を用いたオリジナル特典をプレゼントいたします！ 特典は無くなり次第終了となりますので、ぜひお早めにご予約ください!

対象店舗

全国アニメイト(通販含む)：A4クリアファイル(完全生産限定盤のジャケット絵柄）

ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)：ステッカー(完全生産限定盤のジャケット絵柄）

HMV全店(HMV&BOOKS online含む／一部店舗除く)：スクエア缶バッジ(完全生産限定盤のジャケット絵柄）

予約対象期間：2025年12月24日(水)21:30 〜 2026年1月12日(月・祝)23:59まで

※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。

※Blu-ray1枚購入につき1つ特典をお渡しいたします。その他特典がある場合は合わせてプレゼントいたします。

※特典は商品引き取り時のお渡しとなります。

リリースイベント

ライブBlu-ray「TrySail 10th Anniversary Tour 2025 “BestSail”」の発売を記念して、都内某所にてリリースイベントの開催が決定しました！

Amazon.co.jpにて対象期間中に2026年3月18日(水)発売「TrySail 10th Anniversary Tour 2025 “BestSail”」のリリースイベント抽選応募権利付き商品をご予約購入いただき、応募期間内にご応募いただいた方の中から抽選で最大100名様 をご招待いたします。

イベント日時

2026年4月4日(土)13:00開始予定 ＠都内某所

※本イベントは抽選にご当選されたお客様のみご参加いただけます。フリー観覧はございません。

※会場・集合時間等の詳細に関しては、当選通知をもってご当選者様にお知らせさせていただきます。

イベント内容：トーク

対象店舗：Amazon.co.jp

申し込み受付期間

2025年12月24日(水)21:30 〜 2026年2月25日(水)23:59まで

詳しくは下記のTrySail Portal Squareをチェックしてください。

https://trysail.jp/contents/1029465

「BestSail」ライブBlu-ray発売記念プレミア上映会

「TrySail 10th Anniversary Tour 2025 “BestSail”」のライブBlu-ray発売を記念して、3月1日(日)にユナイテッド・シネマ豊洲にて先行上映会の開催が決定いたしました！

詳しくは下記のTrySail Portal Squareをチェックしてください。

https://trysail.jp/contents/1026323

●ライブ情報

LAWSON presents TrySail 10th Anniversary Live 2026 ”Cheers!!!”

2026年5月10日(日) 大阪・グランキューブ大阪メインホール

2026年5月17日(日) 神奈川・パシフィコ横浜国立大ホール

※チケット情報は後日発表予定

関連リンク

TrySail公式サイト「TrySail Portal Square」

https://trysail.jp/