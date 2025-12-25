ことし8月末に、名古屋で40度を観測するなど、危険な暑さが続いたことしの夏。

（鍋八農産・八木輝治代表 ことし10月）

「高温の障害は結構出ています。去年よりもひどい」

主食である米をはじめ、果物や野菜など様々な食材に暑さの影響が。それは海でも…

暑さの影響は海の幸にも…「季節感がなくなってきた」

（奥山安蔵商店 仕入担当・山川勝広さん）

「季節感がなくなってきた」

三重県紀北町の漁港で、魚を買いつけていたのは、“三重県産”の食材にこだわった居酒屋「三重人」の運営会社で、仕入れを担当する山川さん。ここ数年の海水温の上昇などで起こる、“海の異変”についてこう話します。





仕入れた魚は“イトヒキアジ”と“イサキ”

（奥山安蔵商店 仕入担当・山川勝広さん）「本来この時期に水揚げされるべきものがあがらず、夏の魚が冬場でもあがる傾向が年々続いている」

とれる魚も年々変化していることを踏まえ、その時、市場にある魚を臨機応変に仕入れるようにしている山川さん。



この日は、熱帯などの暖かい海に生息する「イトヒキアジ」や、夏が旬と言われる「イサキ」などの魚を仕入れました。

仕入れた魚は、翌日には店に届いてさばかれます。あまり聞きなじみのない「イトヒキアジ」は唐揚げに。

「めちゃめちゃビールに合う」お客さんも見慣れぬ魚に太鼓判

（客）

「フグっぽい。アジじゃないみたい。めちゃめちゃビールに合う」



なじみがない魚でも、新鮮で食材にあった調理をすることで、“おいしく”消費することを料理長も心掛けています。



（三重人 桑名店・早川敬料理長）

「最初ここに来たときは、見たことのないような魚もあった。どうやったらおいしいかなと（考えている）」

「伊勢エビ」や「アワビ」といった、三重を代表する海産物の不漁が続く近年、「季節外れ」や「なじみのない魚」をうまく消費することが、三重を推す飲食店にとっての唯一の“暑さ”への対抗策なのです。