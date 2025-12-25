¥¯¥¤¡¼¥ó¡Ö¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥ó¡¦¥é¥×¥½¥Ç¥£¡×È¯É½50¼þÇ¯¡¡Åö»ö¼Ô¤¿¤Á¤¬ÌÀ¤«¤¹Îò»ËÅªÌ¾¶Ê¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ
È¯É½50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¯¥¤¡¼¥ó¡ÖBohemian Rhapsody¡×¡£70Ç¯Âå¤Î³Ú¶Ê¤ÇºÇÂ¿ºÆÀ¸²ó¿ô¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Ä¤³¤Î¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢Ìî¿´¤ÈÅØÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥Ú¥éÅªÍ×ÁÇ¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£¸Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤Î¾Ú¸À¤â¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥á¥¤¤È¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¤¬À©ºîÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
Èà¤é¤Î¸½¼Â¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç·×²èÄÌ¤ê¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¸¸ÁÛ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È³ê¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£1960Ç¯Âå¤Î½ª¤ï¤êº¢¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¤È¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ð¥ë¥µ¥é¤Ï¾²¤ËÊÂ¤ó¤Ç¿²Å¾¤Ó¡¢Æ¬¤É¤¦¤·¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡ØElectric Ladyland¡Ù¤ËË×Æþ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ï¥¤¥ó¤ò°ìËÜÊ¬¤±¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì°Ê¾å¶¯¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ï¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Õ¥ì¥Ç¥£¤ÈËÍ¤ÏÂçËã¤òµÛ¤¦¤Î¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï50Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿º£¡¢¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÖµÛ¤¦¤È¤¤¤Ä¤â¡¢¸åÆ¬Éô¤¬Ç³¤¨¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë´¶¤¸¤Æ¡£¤É¤¦¤â¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¡£
¥Ð¥ë¥µ¥é¤¬¤Î¤Á¤Ë¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤Ê¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤ÈÌ¾¾è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤é¡¢Èà¤È¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¥Ó¥í¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ë½Å¸ü¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¡¢¥¸¥ß¡¦¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤Î¾ðÇ®¡¢Âç¤¤ÊÌî¿´¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖËÍ¤é¤ÏºÇ¹â¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤âËÜµ¤¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¡£¸½ºß¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤Ç¤¢¤ëÈà¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÅÄ±àÃÏÂÓ¤Ë¤¢¤ë18À¤µª¤Î²°Éß¡¢¤½¤Î¹Âç¤Ê¥ê¥Ó¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼þ°Ï¤Ë¤Ï¿¹¤¬¹¤¬¤ë48¥¨¡¼¥«¡¼¤Î¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¡£¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¸ì¤ë°ì¶Ê¤Ê¤¯¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¥¯¥¤¡¼¥ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤É¤Î¥Ð¥ó¥É¤è¤ê¤âÂçÃÀ¤Ë²»³Ú¤ÎÃÏÊ¿¤ò²¡¤·¹¤²¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤ØÆ§¤ß½Ð¤·¡¢¡Ò¥¬¥ê¥ì¥ª¡Ó¤ò¤¤¤¯¤Ä¤âÊÂ¤Ù¤¿Ì¾¶ÊÃæ¤ÎÌ¾¶Ê¨¡¨¡¡ÖBohemian Rhapsody¡×¤¬È¯É½50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
1975Ç¯10·î¤Ë±Ñ¹ñ¥é¥¸¥ª¤Ç½é¤á¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢Æ±·îËö¤Ë¡Ê°ÛÎã¤ÎÄ¹¼Ü¤Ê¤¬¤é¡ËÌµÍý¤ä¤ê7¥¤¥ó¥Á¡¦¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£¤Ç¤Ï20À¤µª¤Î³Ú¶Ê¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¯¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ê¡¢Spotify¤À¤±¤ÇÌó30²¯²ó¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤È¡¢ÍâÆüË¬¤Í¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥á¥¤¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¡ØBohemian Rhapsody¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¸Å¤Ó¤Ê¤¤¤è¤Í¡© ¤¿¤Ö¤ó¤½¤³¤ËËÍ¤é¤ÎËâË¡¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£¡ÉËÍ¤é¡É¤Ï¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢Ç¯¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Èà¤Ï¾¯¤·¤À¤±¸ÀÍÕ¤òÄûÀµ¤¹¤ë¡£¡Ö¡É¤³¤Î²»³Ú¡É¤ÏÇ¯¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¡£
¿ô»ú¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢¥¯¥¤¡¼¥óºÇÂç¤Î¶Ê¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯»þÂå¤Ç¤â¤Ã¤È¤â±ÊÂ³Åª¤Ê°ä»º¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¨¡¨¡¡Ê²Î»ìÃæ¤Î¡Ë¡Ò¥Õ¥£¥¬¥í¡Ó¤â¡Ò¥Ù¥ë¥¼¥Ö¥Ö¡Ó¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ¡£¡ÖBohemian Rhapsody¡×¤Ï¡¢°ì¶Ê¤Ë²¿½µ´Ö¤â¥ª¡¼¥Ð¡¼¥À¥Ó¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤ëÍ¾Íµ¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤Þ¤À¤¢¤Ã¤¿»þÂå¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¼§µ¤¥Æ¡¼¥×¤ò¥«¥ß¥½¥ê¤ÇÀÚ¤êÅ½¤ê¤·¤ÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡¢¥Ð¥ó¥É¤¿¤Á¤¬³Ú¶Ê¹½Â¤¤ä¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤Î¸Â³¦¤ò¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ²¡¤·¹¤²¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡¢¤µ¤é¤Ë¥Æ¥¤¥é¡¼¤¬¿Éíå¤Ë¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È³Ú´ï¤¬ÃÆ¤±¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¡Ê¸½Âå¤Ï¤½¤¦¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡Ë¡×»þÂå¤Î¡¢Ã»¤¤½Ö´Ö¤ÎÌ¾»Ä¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë5Ê¬54ÉÃ¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¤¬Æ±¶Ê¤ä4ºîÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØA Night at the Opera¡Ê¥ª¥Ú¥éºÂ¤ÎÌë¡Ë¡Ù¤ÎÀ©ºî¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤Îº¢¡¢»þÂå¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤Î¤ï¤º¤«2½µ´ÖÁ°¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ô¥¹¥È¥ë¥º¤¬¥í¥ó¥É¥ó¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¤¢¤êºî¶Ê¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¡Ê1991Ç¯¡¢¥¨¥¤¥º¹çÊ»¾É¤Ë¤è¤ê45ºÐ¤Ç»àµî¡Ë¤ÎºÍÇ½¡¢µ¡ÃÎ¡¢ÄË¤ß¤ò±Ê±ó¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¤¿ºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡ÖËÍ¤é¤Ï¡¢¤È¤¤Ë¸Â³¦¤Þ¤Ç¤ä¤ê¹þ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÀ¸Á°¤ÎÈà¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ËÍ¤é¤òÆÍ¤Æ°¤«¤·¤Æ¤ë¤Î¤µ¡¢¥À¡¼¥ê¥ó¡Ä¡Ä¤ª¤½¤é¤¯ËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤â»ØÀÞ¤ê¤Î¡ÉºÙÉô¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¤¥Ð¥ó¥É¡É¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡£
ÈÕ½Õ¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤Ä«¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤Î¼«Âð¤ÎÏÆÈâ¤Ï³«¤±Êü¤¿¤ì¡¢¹Âç¤ÊÄí¤Ø¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»ë³¦¤Ë¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¦¥£¡¦¥¦¥£¥ë¡¦¥í¥Ã¥¯¡¦¥æ¡¼¡Ù¤ÎÀëÅÁ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¹â¤µ20¥Õ¥£¡¼¥È¡¢µðÂç¤Ê¥¬¥é¥¹Á¡°ÝÀ½¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼Áü¤¬¤¢¤ë¡£¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¡¢Ë´¤Í§¿Í¤¬¤½¤Î¿·¤·¤¤µï¾ì½ê¤ò¸«¤¿¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Âç¾Ð¤¤¤·¤¿¤À¤í¤¦¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Äí¤ÎÊÌ¤Î°ì³Ñ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖBohemian Rhapsody¡×¤ÎºÇ¸å¤Î¿ôÉÃ¤Ç¥Æ¥¤¥é¡¼¤¬Ã¡¤¤¤¿¤¢¤Î60¥¤¥ó¥Á¤Î¥´¥ó¥°¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¤¬¥´¥ó¥°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤Ã¤Æ¸À¤¦¡£¡Ö¤À¤«¤éËÍ¤é¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¥Ç¥«¤¤¥´¥ó¥°¤ò»È¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¢¡¢¾ð¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤À¤è¤Í¡×¡£
¤«¤Ä¤Æ¶âÈ±¤À¤Ã¤¿Èà¤ÎÈ±¤âº£¤Ç¤Ï¶ä¿§¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢Ã»¤¯´¢¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢Æ±¤¸¿§¤Î¥Ò¥²¤ò¤¿¤¯¤ï¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤ÎÈà¤Ï¡¢¥¹¥ê¥à¤Ê¥«¡¼¥¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥Ü¥¿¥ó¥À¥¦¥ó¤È¤¤¤¦¡¢°úÂà¤·¤¿ÂçÊª¤Î¤è¤¦¤ÊÁõ¤¤¤À¡£¶á¤¯¤Ë¤Ï¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢¾å¤Ë¤ÏÁö¤ê½ñ¤¤µ¤ì¤¿ºî¶ÊÅÓÃæ¤Î¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤¬ºÜ¤Ã¤¿»æ¤¬¤¢¤ë¡£ÇØ¸å¤ÎÃª¤Ë¤Ï¡¢¥¶¡¦¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ä¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
´ñÀ×¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç
1969Ç¯¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¥¹¥Þ¥¤¥ë¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤Ç¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥á¥¤¤â¤¤¤Æ¡¢Èà¤â¥Õ¥ì¥Ç¥£Æ±ÍÍ¥¸¥ß¡¦¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ò¿òÇÒ¤¹¤ë¡¢Å·ºÍÅª¤ÇÑÜÄ¢ÌÌ¤Ç¡¢´¬¤È±¤ÎÀÄÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¥Ð¥ë¥µ¥é¤ÏÃ»Ì¿¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¡¦Ibex¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æó¤Ä¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¿È¤ò´ó¤»¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÊë¤é¤·¡¢¤½¤Î´Ö¤º¤Ã¤È¡¢¥Ð¥ë¥µ¥é¤Ï¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ËÆþ¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤ÎÈà¤Ï·è¤·¤Æ¡Ö¤¹¤ó¤Ê¤ê·Þ¤¨¤é¤ì¤ëÁªÂò»è¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡×¥Æ¥¤¥é¡¼¤ÏÏÃ¤¹¡£¡Ö¤¢¤Îº¢¤ÎÈà¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯ÎÏ¶¯¤¤¤±¤ì¤É¡¢À©¸æ¤Ç¤¤Ê¤¤¥Î¥¤¥º¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡£
¥Õ¥ì¥Ç¥£¤Ï¡¢¿²¼¼¤Î¶À¤Ë¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¼Ì¿¿¤òÅ½¤ê¡¢Èà¤Î¥Õ¥ê¥ë¤Î¤Ä¤¤¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Þ¤ÇÉÁ¤¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â14²ó¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡ÖËÍ¤¬¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁ´ÉôÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÈà¤Ï¤Î¤Á¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¸¥ß¤¬¥í¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¡ÉÇò¿ÍÃæ¿´¡É¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁÇË¤ëÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¨¡¨¡¸åÇ¯¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¤â¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¨¡¨¡¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ë¥µ¥é¤Ï¡¢¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¼«¸ÊÊÑ³×¤·¡¢¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤ÆÆâµ¤¤Ç¡¢½Ð¤Ã»õ¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î²áµî¤ò¾Ã¤·µî¤ê¤¿¤¤¤ÈÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¼«Ê¬¤ÎÈó¾ï¤ËÆÃ¼ì¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢±Ñ¹ñ¿¢Ì±ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥¶¥ó¥¸¥Ð¥ë¤ÇÈæ³ÓÅªÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¾¥í¥¢¥¹¥¿¡¼¶µ¤ò¿®¶Ä¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥ë¥·¡¼¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¤â¤È¤Ç°é¤Ã¤¿¤³¤È¡Ê¸ÅÂå½¡¶µ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¯¥£¥¢¥Í¥¹¤Ë´²ÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë¡£8ºÐ¤«¤é16ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç´ó½É³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¡¢1964Ç¯¡¢¥¶¥ó¥¸¥Ð¥ë¤Ç³×Ì¿¤¬µ¯¤³¤ê±Ñ¹ñ»ÙÇÛ¤¬Êø¤ì¤¿¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë±Ñ¹ñ¤ØÆ¨¤ì¤¿¡£
¥ê¥Ã¥¸¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ë¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É°ìÆ±¤Ë´ó¤êÅº¤¦¸¤¡Ê© QUEEN PRODUCTIONS LTD./HOLLYWOOD RECORDS¡Ë
70Ç¯Âå¤¬»Ï¤Þ¤ëº¢¡¢¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¤À¤Ã¤¿¥Æ¥£¥à¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥§¥ë¤¬Ã¦Âà¤·¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¤¬Àµ¼°¤Ë¥Ð¥ó¥É¤Ø²ÃÆþ¡¢¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤ò¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ø¤È²þÌ¾¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥Æ¥¤¥é¡¼¤È¥á¥¤¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅö½é¤Ï¿ø¤ï¤ê¤Î°¤¤·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²¦Â²¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡×¤È¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤Ï¼çÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Å¤±¤Ï¤É¤¦¤Ë¤âÀâÆÀÎÏ¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐÈà¤Î¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÏÌÀÇò¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢½é´ü¤Îº¢¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¨¡¨¡ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤Ï1970Ç¯¤Ë¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÎø¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤¬½é¤á¤Æ¤Î¸òºÝÁê¼ê¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¤â½÷À¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦Èà¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¥á¥¤¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤»¤¤¤¼¤¤¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¿¤¤¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿ÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î²Æ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¤Ï¿·¤·¤¤À«¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ê¡ØÀïØË¤Î²¦½÷¡Ù¡Ë¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ÖMy Fairy King¡×¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡ÒMother Mercury¡Ó¤È¤¤¤¦°ìÀá¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Õ¥ì¥Ç¥£¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤ó¤À¡×¤È¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¸À¤¦¡£¡ÖÈà¤Ï¥¼¥í¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤«¤é¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¿ÍÊªÁü¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¡£
¡ÖBohemian Rhapsody¡×¤Ç·ë¼Â¤·¤¿¡¢¤¢¤Î¶Ã¤¯¤Û¤ÉÀºÌ¯¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÍ»¹ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É±è´ß¤Î¤è¤¯¶Á¤¯Æ¶·¢¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£¥Æ¥¤¥é¡¼¤Î¸Î¶¿¥³¡¼¥ó¥¦¥©¡¼¥ë¤òÉÑÈË¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¤³¤È¡£¥Æ¥£¥à¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥§¥ë¤ÎÃ¦ÂàÁ°¤«¤é¡¢¥á¥¤¡¢¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¤½¤Î¾ì½ê¤Ç»°À¼¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò²Î¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ÏÆ¶·¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¶Ê¤ò¤¿¤À²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¥á¥¤¤Ï¸ì¤ë¡£¡Ö¤½¤Î¶Á¤¤Ë¿»¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡£Èþ¤·¤¤¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬´°àú¤ËÍÏ¤±¹ç¤¦´¶¤¸¤Ë¤Í¡£ÆÃ¤Ë¥Õ¥ì¥Ç¥£¤ÈËÍ¤Ï¡¢¤½¤Î¾ðÇ®¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¡£
¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎºÇ½ªÅª¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¸Ç¤Þ¤ë¤Î¤ÏÍâÇ¯¡¢¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥£¡¼¥³¥ó¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é¤À¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹²»³Ú¤ÎÊý¸þÀ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¤Í¡×¤È¥á¥¤¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¤Î±éÁÕ¤Ë¤Ï½Å¸ü¤µ¤äÎÏ¶¯¤µ¡¢¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¹½Â¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤ËÈþ¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤È¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬½Å¤Ê¤ë¤ó¤À¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¨¡¨¡¤È¤¤¤¦¤Î¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¥á¥¤¤¬¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥ô¡¦¥í¥Ã¥¯¤ÎµðÀ±¡¢¥¤¥¨¥¹¤Î³èÆ°½é´ü¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤¿¤È¤¡¢Èà¤é¤Î¤Í¤¸¤ì¤¿¥ê¥Õ¤È¡¢¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¡¦¥¹¥Æ¥£¥ë¥¹¡õ¥Ê¥Ã¥·¥åÉ÷¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ÎÍ»¹ç¤Ë¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤Î´¶¤¸¤Ïµá¤á¤Æ¤ë¤â¤Î¤È¶á¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
1969Ç¯12·î¡¢¥á¥¤¡¢¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ç¥¶¡¦¥Õ¡¼¤¬¿·ºî¡ØTommy¡Ù¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¤Î¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÈà¤é¤ÎÌ¤ÍèÃÏ¿Þ¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¥ª¥Ú¥éÅª¥í¥Ã¥¯¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¡¢ÁÔÂç¤ÇÇúÈ¯ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥í¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Ú¥é¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÈÇ¤Î¡ØTommy¡Ù¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¬¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î±éÁÕ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÊªÂ¤ê¤Ê¤¯Ê¹¤³¤¨¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¨¡¨¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ë¤Ï·è¤·¤ÆÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÈãÈ½¤À¡Ê¥á¥¤¤ÎÂª¤¨Êý¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ê¡¢¡ÖËÍ¤é¤ÎÀ®Ä¹²ÝÄø¤Ç¤Ï¡¢¡ØTommy¡Ù¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï»þ´üÅª¤Ë¾¯¤·ÃÙ¤¹¤®¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¤½¤ÎÇ¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î³Ú¶Ê¡¢¥¶¡¦¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î¡ÖBecause¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¤³¤ÎÀ¤¤Î¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤À¼¤Î½Å¤Ê¤ê¤Ë¤â¡¢¥á¥¤¤È¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¶¯¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡ÖÅ£¤Å¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¤È¥á¥¤¤Ï¸À¤¦¡£¡ÖÇØ¶Ú¤¬¥¾¥¯¥¾¥¯¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ°¤¤¤¿¤É¤ó¤Ê¶Ê¤è¤ê¤âÂçÃÀ¤Ç¥Ô¥å¥¢¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£¥³¡¼¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ÏÊ£¿ô¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£¥á¥¤¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¡¢¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤Î3¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¤³¤Î¼êË¡¤ò¤µ¤é¤Ë¶ËÃ¼¤ÊÎÎ°è¤Ø¤È²¡¤·¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥á¥¤¤Ï¸ì¤ë¡£¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤¬Êâ¤ß¤ò»ß¤á¤¿ÃÏÅÀ¤«¤é¡¢¤½¤ÎÂ³¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤À¡×¡£
²Î»ì¤ò½ä¤ë¿äÂ¬
50Ç¯¤ÎºÐ·î¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡¢¥á¥¤¤È¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¡ÖBohemian Rhapsody¡×¤Ç¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤¬²¿¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«Àµ³Î¤Ë¤ÏÄÏ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö»ÄÇ°¤À¤±¤É¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¤Ë¿Ö¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×¤È¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¸À¤¦¡£¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Ç²Î»ì¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¼«¿È¤â²ò¼á¤òÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¸åÇ¯¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¡ØBohemian Rhapsody¡Ù¤¬²¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤±¤É¡¢ËÍ¼«¿È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÅú¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¡£²¿¤«¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¡Ö¿ÀÏÃÀ¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¡¢¿Í¡¹¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¿ÀÈë¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£³Ú¶Ê¤ò½é¥ª¥ó¥¨¥¢¤·¤¿DJ¤Ç¤¢¤ê¿ÆÍ§¤Î¥±¥Ë¡¼¡¦¥¨¥ô¥§¥ì¥Ã¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ê¾ì¤Ç¤Ï¤³¤Î¶Ê¤Î¤³¤È¤ò¡Ö±¤¤òÆ§¤ó¤À¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤µ¡×¤È°ì½³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
1975Ç¯È¾¤Ð¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¤¬¡ØA Night at the Opera¡Ù¤ÎÀ©ºî¤ËÆþ¤ëÄ¾Á°¤Ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥ê¡¼¥É¤Ï¥²¥¤¤Ç¡¢Åö»þ¤Ï¤â¤¦°ì¿Í¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ë¥È¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÈÕ¤Î¿©»ö¤Ç¼«¿È¤Î¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ë¿¨¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤â¼«Á³¤Ë¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤Ï¤Þ¤À¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ìë¤Ï¥²¥¤¥¯¥é¥Ö¡ÖRods¡×¤ËÄÌ¤¤¡¢¤½¤³¤Ç¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ß¥ó¥º¤È¤¤¤¦¼ã¤¤ÃËÀ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢´Ø·¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥É¤Ï¡ÖBohemian Rhapsody¡×¤¬º¬ËÜÅª¤Ë¡¢¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤¬¼«¿È¤ÎÀÅª¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È¸þ¤¹ç¤¦Êª¸ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÍÌ¾¤ÊÀâ¤¬Àµ¤·¤¤¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ò¤¹¤Ù¤Æ¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢¿¿¼Â¤È¸þ¤¹ç¤¦¤ó¤À¡Ó¤È¤¤¤¦°ìÀá¤Ê¤É¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÆÉ¤ß¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¡Ö¤½¤³¤¬¸°¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¥ê¡¼¥É¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¾¯¤·¤Î¼«¸ÊÉÔ¿®¡¢¤½¤ì¤ÈÈà¤¬Î¾¿Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ·è¤·¤Æ´°Á´¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤â´Þ¤á¤Æ¤Í¡×¡£
¥ß¥ó¥º¤¬¤«¤Ä¤ÆÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î²áµî¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²¿¤é¤«¤Îºá°´¶¤Ë²×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤½¤Î´¶¾ð¤Ï¡ÖBohemian Rhapsody¡×¤Î³Ë¿´¤ò·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¶ÊÃæ¤ÎÂ¿¤¯¤Ç¡Ò¥Þ¥Þ¡Ó¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë·Á¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¾ÝÄ§Åª¤À¡£ËÁÆ¬¤Î¡Ò¿Í¤ò·â¤Á»¦¤·¤¿ÃË¡Ó¤ò¡¢¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤¬¡É¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤È¤ÎÊÌ¤ì¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È²ò¼á¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤À¨¡¨¡¤¿¤È¤¨¡¢¤½¤Î²Î»ì¤ò½ñ¤»Ï¤á¤¿¤Î¤¬60Ç¯Âå¸åÈ¾¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡£¡ÖÈà¤Ï¤½¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¥ê¡¼¥É¤Ï¸À¤¦¡ÊÊäÂ¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤Ï¼«¿È¤ò¡É¥²¥¤¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡É¥Ð¥¤¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¡É¤È¾Î¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿°ìÉô¤Î½ñÀÒ¤Ç¤Ï¡¢1976Ç¯Á°¸å¤Ë±£¤·»Ò¤¬¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤Î¤½¤¦¤·¤¿¼«¸ÊÇ§¼±¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤Ï¤½¤ÎÀâ¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¡¢´°Á´¤Ë¤Ç¤¿¤é¤á¤À¡£¥Õ¥ì¥Ç¥£¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤ÇÈà¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤ÏÂçÀª¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò±£¤»¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×¡£¥Æ¥¤¥é¡¼¤È¥á¥¤¤Ï¡¢¤³¤Î½ñÀÒ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
1975Ç¯7·î¡¢¥ê¥Ã¥¸¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Î¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¡ÊPhoto by Watal Asanuma/Shinko Music/Getty Images¡Ë
¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖBohemian Rhapsody¡×¤ò½ä¤ë¿äÂ¬¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡É¿¼ÆÉ¤ß¤·¤¹¤®¡É¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¡ÖÈà¤Ï¶¯ÅÙ¤Î¤¢¤ë¡¢¹Í¤¨È´¤«¤ì¤¿¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¤½¤·¤ÆËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¶Ã¤¯¤Û¤É¥Ð¥«¤²¤¿¥Ñ¡¼¥È¤òÆþ¤ì¹þ¤ó¤À¤Î¤µ¡£¤À¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¡Ø²¿¤«±£¤µ¤ì¤¿°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù ¤Èµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£É½¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¥ë¥¤¥¹¡¦¥¥ã¥í¥ëÅª¤Ê¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤À¤è¡£¡Ò¥Ù¥ë¥¼¥Ö¥Ö¤ÏËÍ¤Î¤¿¤á¤ÎÈëÂ¢¤Î°Ëâ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ó¤È¤¤¤¦°ìÀá¤È¤«¤Í¡£Ã±¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¤â°Ê²¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¼«¿È¤â¤«¤Ä¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊÌ¤Ë°Ëâ³Ø¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£¤¿¤À¥Ù¥ë¥¼¥Ö¥Ö¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡ª ¤¤¤¤¶Á¤¤À¤í¡©¡×¡Ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ë´¤Í§¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸½ºß·Á¤Ç¸ì¤ëÊÊ¤¬¤¢¤ë¥á¥¤¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÃÇ¸À¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡ÖÈà¤Ï¡¢¿´¤ÎÃæ¤ÇÈþ¤·¤¤¤â¤Î¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¥á¥¤¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¡£ÄË¤ß¤â¡¢¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¡¢º®Íð¤â¡£¤½¤ì¤Ï»úµÁÄÌ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢°Õ¼±Åª¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¡ØMy Fairy King¡Ù¤òÄ°¤±¤Ð¡¢Æ±¤¸¤¯Èà¤ÎÆâÌÌ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¬²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¡Ê¤½¤Î¶Ê¤Ç¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤Ï¤³¤¦²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÒÃ¯¤«¤¬ËÍ¤ÎÍÅÀº¤Î¥ê¥ó¥°¤ò²õ¤·¡¢¸Ø¤ê¹â¤²¦¤ò¿«¤á¤¿¡¿ËÍ¤ÏÁö¤ì¤Ê¤¤¡¿±£¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ó¡Ë¡£¡Ö¤¢¤Î¶Ê¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÛ£Ëæ¤À¡£¥Õ¥ì¥Ç¥£¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤ê¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ë¸ì¤ëÉ¬Í×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤¢¤Î²»Àá¤òÈ¯¤·¤¿¤È¤¤ÎÀ¼¤Î¶Á¤¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÁÏÂ¤¤Î´î¤Ó¤ÎÃæ¤Ç¤´¤Á¤ãº®¤¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¶Ê¤ÎÃæ±û¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢²¿¤é¤«¤ÎÀï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÆùÂÎ¤Èº²¤¬´íµ¡¤ËÉÎ¤·¡¢¡É²øÊª¡É¤¬Ç÷¤êÍè¤ë¨¡¨¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¿¼¹ï¤µ¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤ÎÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤ä¡¢Ìû²÷¤ÇÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ª¥Ú¥éÄ´¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÂæ¤Ê¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÎÊØäµ¤Ë±ôÉ®½ñ¤¤µ¤ì¤¿¼ê¹Æ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Òscaramouche¡Ó¡ÒFigaro¡Ó¡ÒGalileo¡Ó¡Òmagnifico¡Ó¡Òfandango¡Ó¤Ê¤É¤Î¸ì¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ìÉ÷¤Þ¤¿¤Ï¥ª¥Ú¥é¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤ò¼¡¡¹¤È½ñ¤½Ð¤¹¥Ö¥ì¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ß¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÕÌ£¤è¤ê¤â¶Á¤¤ä±¤¤Ë½Å¤¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£Â¾¤Ë¤â¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤Ï¡Òbelladonna¡Ó¡Òcastanetta¡Ó¡Òbarcaraola¡Ó¡Ê¤ª¤½¤é¤¯¡Òbarcarolle¡Ó¤Î¤Ä¤â¤ê¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃ±¸ì¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤â¤·¡¢¤¢¤Îµº²èÅª¤Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÄ¾Á°¤ËÇÁ¤¸«¤¨¤ë¿¼Ê¥¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÀá¡ÒÀ¸¤Þ¤ì¤ÆÍè¤Ê¤¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤È¡Ó¨¡¨¡°Õ³°¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬Ê¹¤Î®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉôÊ¬¨¡¨¡¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È½Å¤¯¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¡ÊPhoto by Watal Asanuma/Shinko Music/Getty Images¡Ë
¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤Ï¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¥ª¥Ú¥é¤òÂ¿¾¯¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤¿¤È¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¾ÜºÙ¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ØBohemian Rhapsody¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¶Ê¤Ï¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤éÆÍÁ³À¸¤Þ¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÈà¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤Î¥Ô¥¢¥Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤Ï¤¢¤ê¡¢¶ÊÌ¾¼«ÂÎ¤â¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÎÌÜÇÛ¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿²Î»ìÁð¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤¬Åö½é¡¢¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¡ÖMongolian Rhapsody¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¹Í¤¨¡¢¤Î¤Á¤Ë¤½¤ì¤ò¾Ã¤·¤¿º¯À×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¨¡¨¡ÌÀ¤é¤«¤Ë¥Õ¥é¥ó¥Ä¡¦¥ê¥¹¥È¡Ö¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¶¸»í¶Ê¡×¡ÊHungarian Rhapsodies¡Ë¤Î¤â¤¸¤ê¤À¤í¤¦¡Ê1946Ç¯¤ÎÌ¾ºîÃ»ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡Ø¥é¥Ó¥Ã¥È¶¸Áû¶Ê¡Ù¤Ç¡¢¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ¤Î¥Ð¥Ã¥°¥¹¡¦¥Ð¥Ë¡¼¤¬¡Ö¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¶¸»í¶ÊÂè2ÈÖ¡×¤òÃÆ¤¯¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¤Î¥ª¥Ú¥é¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¡É¥Õ¥£¥¬¥í¡É¤¬°úÍÑ¤µ¤ì¤ë¡Ë¡£
¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î´ë¤Æ¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÆÈ¼«¤Î¤â¤Î¤«¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥ª¥Ú¥é¡¦¥Ñ¡¼¥È¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ°¤±¤Ð¡¢Èæ³Ó¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤¿¤Á¤ÎÁÀ¤¤¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÈà¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢´ñÈ´¤µ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¨¡¨¡¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬ËÍ¤¿¤Á¤ÎÀÊ¬¤Ê¤ó¤À¤è¡×¡£¤È¤¤Ë¡¢¶Ê¤Ï¥³¥á¥Ç¥£¤Ë¿¶¤êÀÚ¤ê¨¡¨¡ magnifico!¡ÊÁÔÎï¡ª¡Ë¨¡¨¡1971Ç¯¤Î¡ÖStairway to Heaven¡×¡Ê¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÉÀ¸¤±³À¤Î¤¶¤ï¤á¤¡É¤ò¸·½Í¤Ë°·¤¦ºîÉÊ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢²á¾ê¤µ¤ò¼«³Ð¤·¤¿¥æ¡¼¥â¥¢¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¥»¥ó¥¹¤ò¸ò¤¨¤ë¤Î¤Ï·òÁ´¤À¤È»×¤¦¤è¡×¤È¥á¥¤¤Ï¸ì¤ë¡£¡Ö¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¿¿·õ¤µ¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡£
¡ÖËÍ¤é¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¤Þ¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ð¥«¤²¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¥Æ¥¤¥é¡¼¤ÏÂ³¤±¤ë¡£¡Ö¤¢¤Î¤Õ¤¶¤±¤¿´¶¤¸¤ò¡¢ËÍ¤é¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡×¡£
¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥á¥¤¤Î³ëÆ£
¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥á¥¤¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï·æºî¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â·Á¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1975Ç¯È¾¤Ð¡¢Èà¤ÏÊ£»¨¤Ê¹½Â¤¤ò»ý¤Á¡¢´ñÌ¯¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¸ú²Ì¤äÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ô¡¼¥¯¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢Ä¹¼Ü¤Ç¥×¥í¥°¥ìÉ÷¤Î³Ú¶Ê¤ò½ñ¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖBohemian Rhapsody¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ØA Night at the Opera¡ÙÀ©ºî½é´ü¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¹Ù³°¤Î¥ê¥Ã¥¸¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ø°Ü¤ê¡¢¶Êºî¤ê¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï1974Ç¯¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖKiller Queen¡×¤òÊü¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´ÉÍý·ÀÌó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÏº¤¤È¼Ú¶â¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤é¤Ï¤Ò¤É¤¯ÉÏË³¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥á¥¤¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö²¿¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼þ¤ê¤«¤é¤Ï¶â»ý¤Á¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¤Í¡×¡£¥á¥¤¤Îµ²±¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤Ï¥Æ¥¤¥é¡¼¤Î¥É¥é¥à¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¹ØÆþ¤Ë¤Þ¤ÇÊ¸¶ç¤ò¤Ä¤±¡¢¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤Î¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤¥Ô¥¢¥Î¤òÇã¤¦¤³¤È¤âµñ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¿·¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥ê¡¼¥É¤Ï¡¢EMI¥ì¥³¡¼¥É¤òÀâÆÀ¤·¤Æ½½Ê¬¤ÊÁ°¶â¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¥Ð¥ó¥É¤¬½é¤á¤Æ¡ÉÀ©¸Â¤Ê¤·¡É¤ÇÁÏºî¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¡£Èà¤Ï¥Ð¥ó¥É¤Ë¡Ö²»³Ú¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢¸Å¤¤·ÀÌó¤Î½èÍý¤Ï¼«Ê¬¤¬°ú¤¼õ¤±¤ë¡×¤È¹ð¤²¤¿¡£¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï¼«ÅÁ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¥Ð¥ó¥É¤ÏÂç¤¤Ê»ÙÊ§¤¤¤ò¼õ¤±¼è¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤¬¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áêÖ¤òÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤Ï¡ØA Night at the Opera¡Ù¼ýÏ¿¤Î¡ÖDeath on Two Legs¡×¤ÇÈà¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹¶·â¤·¡¢¡Ò¤ª¤Þ¤¨¤Ï¥Ò¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ë²¶¤Î·ì¤òµÛ¤¦¡Ó¤È¶ÊÃæ¤ÇËÊ¤¨¤¿¤¿¤á¡¢¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÏÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤ÇÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¡¢¤¹¤°¤ËÏÂ²ò¤·¤¿¡£
ÇÀ¾ì¤Ç¡¢¥á¥¤¤Ï¼«ºî¶Ê¡ÖThe Prophets Song¡×¤ÇÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿Ìî¿´¤È³ÊÆ®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢ÌÛ¼¨Ï¿Åª¤ÊÌ´¤Ë´ð¤Å¤¯¡ÉÃÏ¾å¤Î¿Í¡¹¡É¤Ø¤Î·Ù¹ð¤Ç¡¢¡ÖBohemian Rhapsody¡×¤è¤ê¤â2Ê¬Ä¹¤¤¡£Èà¤ÏÄÙáç¤«¤é²óÉü¤¹¤ëÃæ¤ÇÁÏºî¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¥Ð¥ó¥É¤ÎÊÌ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÎå¤ß¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òºî¶Ê¤·¤¿µ©Í¤Ê¥Ð¥ó¥É¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ËËà»¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖËÍ¤é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤«¤Ê¤ê¶¥Áè¿´¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥á¥¤¤ÏÀÅ¤«¤Ë¸ì¤ë¡£¡Ö¥Õ¥ì¥Ç¥£¤¬¡ØBohemian Rhapsody¡Ù¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ëºî¶Ê¤·¤Æ¤¤¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¤Í¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï³Æ¼«¡¢ÊÌ¡¹¤ÎÉô²°¤Ç¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Èà¤Ï¤É¤³¤«²°³°¤ÎÄí¤ËÃÖ¤¤¤¿¥Ô¥¢¥Î¤Ç¥¬¥ó¥¬¥óÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤ó¤É¤óÊ£»¨¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÇ®ÎÌ¤ÈÀÚÇ÷´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¤Ï¡Ø¤¢¤¢¤¡¤¡¡Ä¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï¡ØThe Prophets Song¡Ù¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â·Á¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤ì¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶ì¤·¤¤»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡×¡£
¥á¥¤¤Ïº£¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤Î²È¤«¤é¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ÎÅÄ±àÅ¡Âð¤Ë¤¢¤ë¡¢¼Ö¸Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥ê¥Ã¥¸¥Ï¥¦¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¡£Èà¤¬¹ø³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ï¿²»Á°¡¢Îø¿Í¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤è¤ê¤â¡Ö¹¤¤¤Ï¤º¤À¡×¤ÈËÜ¿Í¤¬ÃÇ¸À¤¹¤ë¡¢¾®¤µ¤ÊÉô²°¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌÚ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡£ÊÉ¤Ë¤ÏÅ·Ê¸³Ø¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤Î¤Û¤«¡¢¼«ºî¡ÖWe Will Rock You¡×¤ä¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¡ØGreatest Hits¡Ù¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¸ùÀÓ¤òµÇ°¤·¤¿¥×¥ì¡¼¥È¤¬³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÎÈ±¤Ïº£¤Ç¤Ï³¥¿§¤À¤¬¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¥«¡¼¥ê¡¼¥Ø¥¢¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÄ«¤Î¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¸å¤ÇÇ¨¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£¡Ö¿ÈÂÎÅª¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤Í¡×¤ÈÈà¤Ï¸À¤¦¡£¤³¤ì¤ÏºòÇ¯8·î¤Ëµ¯¤¤¿Ç¾Â´Ãæ¤Î¤³¤È¤ò¹µ¤¨¤á¤Ë¼¨¤·¤¿È¯¸À¤Ç¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ï¥®¥¿¡¼±éÁÕ¤¬°ì»þÅª¤Ëº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢±¿Æ°¤¹¤ë¤ÈËÜÅö¤ËÂÎ¤Î¶ñ¹ç¤¬°ã¤¦¤ó¤À¡×¡£
¥á¥¤¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢NASA¤Î±§ÃèÃµººµ¡¡Ö¥Ë¥å¡¼¥Û¥é¥¤¥º¥ó¥º¡×¤¬2015Ç¯¤ËÌ½²¦À±¤òÀÜ¶áÄÌ²á¤·¤¿ºÝ¤ÎµÇ°¥Ð¥Ã¥¸¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¨¡¨¡¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢¥á¥¤¼«¿È¤¬¤½¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤Ï2007Ç¯¡¢²ÈÂ²¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿Å·ÂÎÊªÍý³Ø¤ÎÇî»Î²ÝÄø¤ò¡¢¿ô½½Ç¯±Û¤·¤Ë½¤Î»¤·¤¿¡£¡ÖÉã¤Ï¡Ø¤ªÁ°¤Ï¿ÍÀ¸¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¥á¥¤¤Ï¸ì¤ë¡£1975Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¤âÉã¤Ï¤Þ¤À¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¡ØA Night at the Opera¡ÙÀ©ºî»þ¤Î¡Ö¤³¤ì¤ÏÀ®ÈÝ¤òÊ¬¤±¤ëºîÉÊ¤À¡×¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¸À¤¦¡£
É®¼Ô¤¬¡ÖThe Prophets Song¡×¤Ø¤Î¹¥°Õ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥¤¤Ï¥Ñ¥Ã¤ÈÉ½¾ð¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¡£¸øÊ¿¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ë¤Ï¾ï¤ËÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¸ºß¤·¡¢¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤â¤«¤Ä¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¸õÊä¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤À¡£Åö»þ¡¢ËÜ»ï¤Ï¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÈÊ£»¨¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¨¡¨¡1979Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ºÍµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÈãÉ¾²È¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Þ¡¼¥·¥å¤¬Èà¤é¤ò¡Ö»Ë¾å½é¤Î¿¿¤Ë¥Õ¥¡¥·¥¹¥ÈÅª¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¤¤¤Þ¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡ÖWe Will Rock You¡×¤Ø¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê²á¾êÈ¿±þ¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡ØA Night at the Opera¡Ù¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¼«ÂÎ¤Ï¹¥°ÕÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·´ñÌ¯¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤½¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ï¡ÖBohemian Rhapsody¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ì¸À¤â¿¨¤ì¤º¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¡ÖThe Prophets Song¡×¤ò¥¢¥ë¥Ð¥àºÇ¹â¤Î¶Ê¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï¤¤¤ï¤Ð¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î±£¤ì¤¿±§Ãè¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¥á¥¤¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¤¹¤°Â¦¤Ë¤¢¤Î¡Éµð½Ã¡É¤¬¤¤¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤¤¤·¤¿ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡£
¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥á¥¤¤¬°¦´ï¥ì¥Ã¥É¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ò±éÁÕ¡ÊPhoto by Watal Asanuma/Shinko Music/Getty Images¡Ë
¥á¥¤¤Ï¡ÖBohemian Rhapsody¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯µ¤ÇÛ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¶Ê¤è¤ê¤â¤Ä¤¤¥Õ¥ì¥Ç¥£¤Î¶Ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥®¥¿¡¼¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥½¥í¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤ÇÊ¨¤Î©¤Á»Ï¤á¤ë¡£¡Ö¡ØBohemian Rhapsody¡Ù¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥¤¥ó¥¹¥ÈÉôÊ¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¤¬¶Ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤Î¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡×¤È¥á¥¤¤Ï¸ì¤ë¡£¡Ö¥Õ¥ì¥Ç¥£¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É²£Êý¸þ¤ËÈ¯ÁÛ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Í¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¶Ê¤è¤ê¤âÈà¤Î¶Ê¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤È´ÊÃ±¤À¤Ã¤¿¡£»É·ã¤¬¤É¤ó¤É¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤µ¡×¡£
¥ª¥Ú¥é¡¦¥Ñ¡¼¥È¤Î¸å¤ËÂ³¤¯¶ÊÄ´¤Î¤Í¤¸¤ì¤¿½Å¸ü¤Ê¥ê¥Õ¨¡¨¡1992Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø¥¦¥§¥¤¥ó¥º¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ç¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º¤È¥À¥Ê¡¦¥«¡¼¥ô¥£¤¬Æ¬¤ò¿¶¤Ã¤ÆÇ®¶¸¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶Ê¤Ë¡ÉÆóÅÙÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¡É¤òÍ¿¤¨¤¿ÍÌ¾¤Ê¥Ñ¡¼¥È¨¡¨¡¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¼«¿È¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥ê¥Õ¤Ï¥á¥¤¤Î»Ø¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ØBohemian Rhapsody¡Ù¤Ã¤Æ¡¢²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤ËÃÆ¤±¤ë¶Ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÈà¤Ï¸À¤¦¡£¡Öº£¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤Èµ¤¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤¹¤°¤ËÎó¼Ö¤«¤é¿¶¤êÍî¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡×¡£
±Ê±ó¤Ë½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿À©ºî
¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ï¼¡¤Ë¡¢¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤ÎÇÀ¾ì¤Ë¤¢¤ë¥í¥Ã¥¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¨¡¨¡¥É¥é¥à¡¢¥Ù¡¼¥¹¡¢¥Ô¥¢¥Î¨¡¨¡¤Ï¤¹¤°¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤Ï¥ª¥Ú¥éÉôÊ¬¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤ò¥Ô¥¢¥Î¥Ñ¡¼¥È¤Ë¿¥¤ê¹þ¤ß¡¢Èà¤ÎÂÇ³Ú´ïÅª¤Ê¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤¬Á´ÂÎ¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö´ñÈ´¤Ê°áÁõ¤È¤«¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ÏËº¤ì¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¸À¤¦¡£¡ÖÈà¤Ï²¿¤è¤ê¤Þ¤º¡¢Âî±Û¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»ö¼Â¤Ï¡¢¤¢¤ÎÇËÅ·¹Ó¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë´°Á´¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¤Í¡×¡£
¤½¤³¤«¤é¥Ð¥ó¥É¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤ÎÊ£¿ô¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤éºî¶È¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¤³¤Î¤ä¤êÊý¤¬¡ØA Night at the Opera¡Ù¤Î¡É»Ë¾åºÇ¤âÀ©ºîÈñ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡É¤È¤¤¤¦¿ÀÏÃ¤òÀ¸¤à°ì°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ö¾ð¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥ê¡¼¥É¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤À¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£¡ÖÌµÂÌ¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥ê¡¼¥É¤Ï¸À¤¦¡£¡ÖÈà¤é¤ÏÏ²Èñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤Ã¤Ý¤ÉÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤è¡×¡£
¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥À¥Ó¥ó¥°¤Î²ó¿ô¤Ç¤ÏÎÁ¶â¤ò¼è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¤¿¤Á3¿Í¤Ç¡¢160¡Á200¿Íµ¬ÌÏ¤Î¹ç¾§ÃÄ¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤òºÆ¸½¤·¤¿¤ó¤À¡×¤È¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸Á´ÂÎ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Æ¤â¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Î°ìÉô¤ò¥á¥â¤¹¤ëÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£¥ª¥Ú¥é¡¦¥Ñ¡¼¥È¤À¤±¤Ç3½µ´Ö¡¢½µËö¤â´Þ¤á¤Æ¤Ö¤ÃÄÌ¤·¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¤Èº£Ç¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥í¥¤¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ù¥¤¥«¡¼¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤¬°ì½ï¤Ëºî¶È¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥²¥¤¥ê¡¼¡¦¥é¥ó¥¬¥ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£¡ÖÆÃÄê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÆÃÄê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤«²Î¤ï¤ì¤º¡¢¸½¤ì¤Æ¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¨¡¨¡¤½¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÍ¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£
¡Ö±Ê±ó¤Ë½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡×¤È¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¡¢3¿ÍÁ´°÷¤¬Á´Éô¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò²Î¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¡¢¿ÈÂÎÀ¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡£Îã³°¤Ï¡¢2018Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥ó¡¦¥é¥×¥½¥Ç¥£¡Ù¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢¤¢¤ÎºÇ¹â²»¤Î¡ÒGalileo¡Ó¡£¤¢¤ì¤Ï¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æºî¶È¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Æ¥¤¥é¡¼¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¡£Èà¤Ïáòáû¤òµ¯¤³¤·¡¢¤½¤ÎÅÜ¤ê¤Ã¤×¤ê¤Ï±Ç²è¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë·ã¤·¤«¤Ã¤¿¤È¥é¥ó¥¬¥ó¤Ï¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÈà¤ÏËÜµ¤¤Ç¥¥ì¤Æ¤¿¤Í¡×¤È¥é¥ó¥¬¥ó¤Ï¸À¤¦¡£¡ÖÅÜ¤ê¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£±Ç²è¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¿ôÃÊ³¬¤Ï¾å¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¡£
¡ØA Night at the Opera¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÏ¿²»¤¹¤ë¥á¥¤¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¡¢¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¡ÊPhoto by Watal Asanuma/Shinko Music/Getty Images¡Ë
¤Û¤«¤Ë¶ÛÄ¥¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÉÄ¹¤¹¤®¤ë¡É¤È¤¤¤¦°ìÅÀ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Õ¥ì¥Ç¥£¤ÏÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ø6Ê¬¤Ç¤¤¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥é¥ó¥¬¥ó¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î°ìÉô¤Ï¡Ø¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ä¤ê¤¹¤®¤À¤È»×¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¡£¥Æ¥¤¥é¡¼¤Îµ²±¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥£¡¼¥³¥ó¤¬ÊÔ½¸¤ò»î¤ß¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅöÁ³¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¿±þ¤ÏË§¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ð¥ó¥É¤Ï¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤ÎÈ¿±þ¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢±Ç²è¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º±é¤¸¤ë¡ÉÉ¡»ý¤Á¤Ê¤é¤Ê¤¤½ÅÌò¡É¤È¤ÎÂÐÎ©¥·¡¼¥ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Åö»þ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¥ê¡¼¥É¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¾×ÆÍ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£¡Ö¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¤¦¤Á2¡¢3¿Í¤Ï¡ØÄ¹¤¹¤®¤ë¤È»×¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏËÍ¤é¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê¤ËÊª»ö¤Ï¿Ê¤ó¤À¡×¤ÈÈà¤Ï¸À¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢ºÇ¤â¶¯¤¯È¿ÂÐ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥¨¥ë¥È¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥É¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÖÈà¤Ï¡Ø¤ªÁ°¤éÀµµ¤¤«¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¡Ø¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡£Ä¹¤¹¤®¤ë¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÃÇ¸ÇÈ¿ÂÐ¤À¤Ã¤¿¤è¡×¡£
¥Ð¥ó¥É¤¬ºÇ¸å¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿³×¿·¤Ï¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤òÀ©ºî¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£1975Ç¯Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄÁ¤·¤¤»î¤ß¤À¡Ê¿ôÇ¯¸å¡¢¡Ø¥¦¥§¥¤¥ó¥º¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡ÙÈÇ¤ËºÆÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇºÆ¤ÓÂç¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¡£»£±Æ¤ËÈñ¤ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ï¤º¤«4»þ´Ö¡£¾ì½ê¤Ï¥¨¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤³¤³¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¤¢¤Þ¤ê³Ú¤·¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÍç¤Ë¤µ¤ì¤Æ¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥ª¥¤¥ë¤òÅÉ¤é¤ì¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÈà¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¤½¤ì¤â¿¼Ìë1»þÈ¾¤È¤«¤Ë¤Í¡×¡£
¥á¥¤¤Ï¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ç½Å¤Í¤é¤ì¤¿¿ôÂ¿¤¯¤Î¥®¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¡¢¥Æ¥£¡¼¥ó¤Îº¢¤ËÉã¤È¤È¤â¤Ë¼êºî¤ê¤·¤¿°¦´ï¡Ö¥ì¥Ã¥É¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ÇÏ¿²»¤·¤¿¡£¸Å¤¤ÃÈÏ§¤ÎÌÚºà¤«¤éºî¤é¤ì¤¿¥®¥¿¡¼¤À¡£¼èºà¤Ç¤Î²ñÏÃ¤Î¤¢¤È¡¢Èà¤¬¼«Âð¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢É®¼Ô¤Ï¤½¤Î¥®¥¿¡¼¤Î½êºß¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£¡Ö¤ª¤ª¡¢¸«¤¿¤¤¡©¡×¤ÈÈà¤Ï¸À¤¤¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¼è¤ê¤Ë¹Ô¤«¤»¤¿¡£¿ôÊ¬¸å¡¢¥®¥¿¡¼¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥á¥¤¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¥µ¥¹¥Æ¥£¥ó¤Î¸ú¤¤¤¿¥³¡¼¥É¤òÃÆ¤¡¢¥¶¡¦¥Õ¡¼¤Î¥Ô¡¼¥È¡¦¥¿¥¦¥ó¥¼¥ó¥È¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£¡Ö¤³¤¤¤Ä¤ÏÀÎ¤«¤é¤ÎÁêËÀ¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÈà¤¬¸À¤Ã¤¿¸å¡¢É®¼Ô¤Î¼ê¤Ë¤½¤ì¤òÅÏ¤·¤¿¡£½Å¸ü¤ÊÌÚºà¤ÈÎò»Ë¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¶²¤ë¶²¤ë¡ÖBohemian Rhapsody¡×¤Î¥½¥í¤ÎºÇ½é¤Î¿ô²»¤òÃÆ¤¯¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥á¥¤¤¬²¡¤µ¤¨¤¿°ÌÃÖ¤Ë¼«Ê¬¤Î»Ø¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡£¥á¥¤¤ÏÈý¤ò¾å¤²¡¢¾Ð¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ª¤ª¡¢¤¤¤¤¤Í¡£¤¤¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¡£
¥¯¥¤¡¼¥ó¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯¾Íè¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó
2011Ç¯°Ê¹ß¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ï¥¢¥À¥à¡¦¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ²¿ÅÙ¤â¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤ÎÏÃ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÏ¯Êó¤À¡£¡Ö¤Þ¤À½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¤½¤ì¤Ë¡¢¡É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥ë¡¦¥Ä¥¢¡¼¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤âËÜÅö¤ËºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¡©¡×¡£Èà¤é¤Ï¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¥¯¥¤¡¼¥óÌ¾µÁ¤Î¿·¶Ê¤ò¤Þ¤À¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¥á¥¤¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥¢¥À¥à¤ÈËÍ¤¿¤Á¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤À·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼Â¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡×¡£
¥á¥¤¤ÏÄ¹Ç¯¤Î¥Ä¥¢¡¼À¸³è¤ËÈè¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â±éÁÕ¤ÏÂ³¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö50Ç¯¤â¥Ä¥¢¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤â¤¦½½Ê¬¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¼«Ê¬¤â¤¤¤ë¡×¤ÈÈà¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤ÇÌÜ³Ð¤á¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¤Í¡£ºÇ¶á¡¢²ÈÂ²¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ïµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤Ë¤â°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤â¤¦¤³¤ÎÀ¸³è¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡£¼«Í³¤ò¤¢¤Þ¤ê¤Ë²¿ÅÙ¤â¼êÊü¤·¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤À¤«¤éº£¤Î¤È¤³¤í¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ÏÎ©¤Á¤¿¤¤¤·¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¡£
¤½¤³¤Ç¥á¥¤¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î³×¿·Åª»ÜÀß¡¦Sphere¤Ç¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¡¼¸ø±é¤À¡£¸Å¤¯¤«¤é¤Î¥í¥Ã¥¯Ãç´Ö¤¬¤½¤³¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Î¤ò´Ñ¤Æ¡¢360ÅÙ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖSphere¤Ë¤ÏÂç¤¤¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥á¥¤¤Ï¸ì¤ë¡£¡Ö¤¢¤½¤³¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢¡ØËÍ¤é¤â¤³¤ì¤ò¤ä¤ë¤Ù¤¤À¡£¥¯¥¤¡¼¥ó¤¬¤³¤Î²ñ¾ì¤ËÎ©¤Æ¤Ð¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤¤¤ÞÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤À¡×¡£
¤½¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤À²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥£¡¼¥³¥ó¤À¡£¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â²ÉÌÛ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤Î»à¸å¡¢´°Á´¤ËÂè°ìÀþ¤òÂà¤¤¤¿¡£²¿½½Ç¯¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È¤â¼Ò¸òÅª¤Ê¾ì¤ò´Þ¤á°ìÀÚÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¥í¥¸¥ã¡¼¤âËÍ¤â¡¢ÀµÄ¾¤½¤Î¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¿É¤¤¡×¤È¥á¥¤¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¤Ç¤âÈà¤¬Ë¾¤Þ¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢Âº½Å¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Èà¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î±¿Ì¿¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¾å¤Î·èÃÇ¤¬É¬Í×¤Ê»þ¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÁêÃÌ¤¹¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤ä²ñ·×»Î¤òÄÌ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤é¼«¿È¤È¤ÏÏÃ¤µ¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï»ÄÇ°¤À¤±¤É¡¢Èà¤¬ËÍ¤é¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¡×¡£
¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢º£¤âÈà¤é¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ö¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤ÈËÍ¤Ï¡Ø¤¢¤¤¤Ä¡¢Éô²°¤Î¶ù¤Ë¤¤¤ë¤è¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤è¤¯´¶¤¸¤ë¤ó¤À¡×¤È¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¸À¤¦¡£¡ÖÈà¤Ê¤é²¿¤È¸À¤¤¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤ï¤«¤ë¤«¤é¡£Èà¤ò¼º¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¤Ç¯·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¤Í¡×¡£¥á¥¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢º£¤â¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤¬Ì´¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¤¤¿¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Ê¤ó¤À¡×¤È¥á¥¤¤Ï¸À¤¦¡£¡ÖÈà¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¡Ø¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ë¤Çº£¤â¡¢ÀÎ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Î°ìÉô¤Ê¤ó¤À¤è¡£¡×
¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤Ï»þ¤Ë¡¢¡Ò²¿¤¬¤É¤¦¤Ê¤í¤¦¤È¡¢Âç¤·¤¿¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ó¤È¤¤¤¦²Î»ì¤ò¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î²»³Ú¤ò·Ú¤¯°·¤¦¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤É¤ì¤âÄ¹¤¯»Ä¤êÂ³¤±¤ë²ÁÃÍ¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¡ÖBohemian Rhapsody¡×¤Ç¤µ¤¨¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ØËÍ¤Î¥¢¡¼¥È¤Ê¤ó¤Æ¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡õ¥Á¥Ã¥×¥¹¤ÎÊñ¤ß»æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤µ¡Ù¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¤È¥á¥¤¤Ï¸ì¤ë¡£¡Ö¡Ø»È¤¤¼Î¤Æ¤Ê¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ËÜ¿´¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ë¤½¤Î¤Ï¤º¡×¡£¥á¥¤¤ÏÍ§¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿¼¤¯¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ·«¤êÊÖ¤¹¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ï¤º¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¡£
¥¯¥¤¡¼¥ó¡¢1975Ç¯7·î¤Î¥ê¥Ã¥¸¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ë¤Æ¡ÊPhoto by Watal Asanuma/Shinko Music/Getty Images¡Ë
