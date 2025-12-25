¡Ö1°ÌÆÀÉ¼¤Î²ÁÃÍ¤¬Äã¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð ¥È¥Ã¥×¤Î¼¯¼èµÁÎ´¤¬ÍîÁª¤·¤¿MVP»ö·ï¡Ú¶ÄÅ·Ìîµå㊙»Ë¡Û#42
¡Ú¶ÄÅ·Ìîµå㊙»Ë¡Û#42
¡Ú¶ÄÅ·Ìîµå㊙»Ë¡Ûºå¿À¤«¤é°ú¤È´¤6¿Í¤Î¡ÈÂç³¢Æü¤ÎÈá·à¡É¡Ä¥×¥íÌîµåÎ¢ÌÌ»Ë¤Ë»Ä¤ëAµé¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎÉñÂæÎ¢
¡¡¤³¤Î¥ª¥Õ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëMVP¡£Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î¡ÖËþÉ¼¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬±ÉÍÀ¤ËÍá¤·¤¿¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏÀÜÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¥ê¡¼¥°MVP¤Ïµ¼Ô30¿Í¤¬ÅêÉ¼¤·¡¢1°ÌÉ¼¤Ë14¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢2°ÌÉ¼¤Ë9¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï1°Ì17É¼¡¢2°Ì13É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢·×355¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¼¡ÅÀ¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¤Ï1°Ì13É¼¡¢2°Ì17É¼¤Î·×335¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Îµ¼ÔÅêÉ¼¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¡©¡×¤È¥¯¥Ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÄÁ»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£1°ÌÅêÉ¼¤òºÇ¤âÂ¿¤¯ÆÀÉ¼¤·¤¿Áª¼ê¤¬ÍîÁª¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡1987¡Ê¾¼ÏÂ62¡ËÇ¯¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤À¡£²¦Äç¼£´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤Æ4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿µð¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬·ã¤·¤¤Áè¤¤¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡µ¼ÔÅêÉ¼¿ô227É¼¡£1°Ì5ÅÀ¡¢2°Ì3ÅÀ¡¢3°Ì1ÅÀ¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¡»³ÁÒÏÂÇî¡ÊÊá¼ê¡Ë
1°Ì67É¼¡¢2°Ì61É¼¡¢3°Ì47É¼=565ÅÀ
¢¼¯¼èµÁÎ´¡ÊÅê¼ê¡Ë
1°Ì73É¼¡¢2°Ì53É¼¡¢3°Ì38É¼=562ÅÀ
£·¬ÅÄ¿¿À¡¡ÊÅê¼ê¡Ë
1°Ì52É¼¡¢2°Ì54É¼¡¢3°Ì54É¼=476ÅÀ
¤¸¶Ã¤ÆÁ¡Ê»°ÎÝ¼ê¡Ë
1°Ì29É¼¡¢2°Ì48É¼¡¢3°Ì45É¼=334ÅÀ
¡¡MVP¤ÏºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î1°ÌÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼¯¼è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»³ÁÒ¤À¤Ã¤¿¡£»³ÁÒ¤Ï128»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Åê¼ê¿Ø¤ò¹ª¤ß¤Ë¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£²Ã¤¨¤ÆÂÇÎ¨.273¡¢22ËÜÎÝÂÇ¡¢66ÂÇÅÀ¤È¼«¸ÊºÇ¹â¤ÎÂÇ·âÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£±£¤ì¤¿µÏ¿¤â¤¢¤ê¡¢·É±ó24¤È¤¤¤¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼¯¼è¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î63»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡¢7¾¡4ÇÔ18¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨1.90¡£¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¡È¼¯¼èÂçÌÀ¿À¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Û¤É¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¿¥ë¤ï¤º¤«3ÅÀº¹¡£1°ÌÉ¼¤Ç30ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÍîÁª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2°ÌÉ¼¤Îº¹¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ÁÒ¤ËÅêÉ¼¤·¤¿µ¼Ô¤Ï175¿Í¡¢¼¯¼è¤Ë¤Ï164¿Í¡£¤½¤Îº¹¤¬11¿Í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ëè»î¹ç½Ð¾ì¤ÎÊá¼ê¤È½ÐÈÖ¤¬¸Â¤é¤ì¤ëµß±çÅê¼ê¤Î°õ¾Ý¤¬ÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿¤³¤È¤È¡¢Æ±¤¸Åê¼ê¤Î·¬ÅÄ¤ÈÉ¼¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¼ÔÅêÉ¼¤ÏÆüÊÆ¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤¬¡¢½ç°Ì¤Î³ÍÆÀÅÀ¿ô¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£Âç¥ê¡¼¥°¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë1°ÌÉ¼¤È2°ÌÉ¼¤Îº¹¤ò5ÅÀº¹¤È¤·¡¢1°ÌÉ¼¤ò8¥Ý¥¤¥ó¥È¤È²¾Äê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼¯¼è¤Ï781ÅÀ¤Ç»³ÁÒ¤Ï766ÅÀ¡£3ÅÀº¹¤Î6¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤â¼¯¼è635ÅÀ¤ËÂÐ¤·¡¢»³ÁÒ632ÅÀ¤Ç¼¯¼è¤ÎMVP¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÅöÁ³¤Î¤´¤È¤¯¡¢¡Ö1°ÌÆÀÉ¼¤Î²ÁÃÍ¤¬Äã¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬½Ð¤¿¤Î¤À¡£
¡Ê¿ûÃ«óî¡¿Åìµþ¥×¥íÌîµåµ¼ÔOB¥¯¥é¥Ö²ñÄ¹¡Ë