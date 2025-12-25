【スポーツ難癖口上】#特別寄稿

今年のスポーツ界は長嶋茂雄を失った。ガキの頃、命よりも大切にしていた長嶋さんのサインを、野球を知らないおふくろはマジックインキの落書きと勘違いしてごみ箱に捨てた。火がついたように泣きわめくオレを不憫に思ってか、おふくろは「東京巨人軍長嶋茂雄様」と手紙を書いた。「あなたのサインとはつゆ知らずごみ箱に捨ててしまったことでわが息子が発狂してしまいました。同封の色紙にサインをお願いできませんでしょうか？」。そういうおふくろが不憫だった。オレはくしゃくしゃの色紙にアイロンをかけて後生大事にした。後年「巨人軍は永久に不滅です」と現役を辞めてから、巨人軍のフケツをせせら笑う皮肉屋となり果てて現在に至るが、長嶋さんはあくまで清廉にして純粋だった。献杯。

さて、メジャーリーグの大物OBが大谷翔平を生んだ日本の野球指導者を絶賛している。才能を潰すことなく自由に育てながら、ほぼボランティアで監督をやっている高校野球はまさに武士道なんだそうな。メジャーリーグ機構はすぐにでも日本の高校野球指導者を莫大な契約金を積んでも翔平（もとい）招へいすべきだト。

でもな、日本の高校野球は選手を寮という檻に閉じ込めて下界と遮断し、内部で起きた暴力事件に知らん顔をして甲子園に出て、事件が発覚してから出場を辞退するクソ野球部もある。そんな指導者をアメリカに招へいしてみろ、訴訟まみれの袋叩きとなり、トランプはまた関税を上げる。日本の高校野球はメジャーが思っているほど革新的ではない。今年の広陵事件を忘れるな。

今年最後に気になったのが、ある野手の古巣復帰のニュース。彼は数年前「のんてんだぁ」を宣告された。初めて聞く横文字だったが、来季の契約を提示しないことをハイカラにそう言うんだそうな。早い話「クビ」。

この球団は育てた選手がいっちょまえになると、サッサとトレードに出したり、メジャー挑戦を認めたりするわりには、手放した選手がメジャーで通用せずに舞い戻ったら九州の札びら球団にかっさらわれるんで、選手より目立つ監督がクレームをつけたりする。

この野手も一度はメジャーを目指したがどこにも相手にされなかった。引き取らなかった原因は、「声掛け事件」ではないかと思っている。

今やリーグを代表するホームランバッターに成長した強肩強打の野手が新人の頃、声掛けに指名された。「行きます！ 今日勝てば3連勝ということで全員で勝ちに行きましょう！」と叫んだ。これをチームメートが「なにそれ？」「いいの？」と揶揄した。その中に、ハーフである彼の肌の色を「おまえ日サロ行き過ぎやろ」と言ったやつがいた。「それはまずいやろ」とたしなめた選手もいたが遅かった。球団が公開した映像はネットで大炎上し、球団は慌てて「差別発言は許されるものではない」と謝罪したが、誰の発言か特定しなかった。

そこへ「のんてんだぁ」だ。昨今、差別発言は徹底的に球団（もとい）糾弾される。やっちゃったら二度と元へは戻れない。

政界で男性秘書を「このハゲ〜〜ッ！」と怒鳴った女議員なんぞ民放ワイドショーのひな壇でエラそうに「識者」と扱われるが、議員復帰はない。

某野手もいくつかの球団を渡り歩いたが、今年戦力外を告げられた。藁をも掴む思いで助けを求めたのが、古巣で世界の翔平を育て上げ、教職免許を持つなんたらどうたらオフィサーだった。

温情厚き彼は、昔のよしみで花道を用意してやった、のでは、ないかなあ？ と思っている。

時代は変わった。東京「恥多し市」から出馬して当選し、政治とカネ問題の禊は済んだと胸を張るやつを党の要職に据えて、総理は「再登板の道を与えたい」と擁護してまかり通る時代だ。

実名を伏せて書くと疲れる。某野手が差別発言をしたかも定かではない。スポーツ界でも禊は済んだと済ますことも、あるんだなあ？ と思う。某野手、花道になるかはおまえ次第。来シーズンはネジを巻け！

（松崎菊也／戯作者）