【碓井広義 テレビ 見るべきものは!!】

放送100年特集ドラマ「火星の女王」（NHK）はNetflixの向こうを貼るとんでもないSFドラマ

今年のドラマ「ベスト3」を選んでみたい。

1本目は「続・続・最後から二番目の恋」（フジテレビ系）だ。吉野千明（小泉今日子）と長倉和平（中井貴一）が「老いと死」という新たなテーマと向き合った。

定年前の千明と定年を過ぎた和平が経験する喪失や衰えは切実だ。しかし岡田惠和の脚本は悲愴感に寄らず、「老いることを笑い合える関係」の尊さを描いて秀逸だった。

次はNHK夜ドラ「いつか、無重力の宙で」だ。望月飛鳥（木竜麻生）は高校天文部の友人・日比野ひかり（森田望智）と再会。「宇宙へ行きたい」という夢を思い出す。

病を抱えたひかりにリードされ、超小型人工衛星の開発に挑む飛鳥たち。木竜の自然体の演技と武田雄樹の緻密な脚本が、作品に確かな説得力を与え、世の大人たちに「まだ遅くはない」と語りかける一作となった。

3本目は戦後80年ドラマ「八月の声を運ぶ男」（NHK）。本木雅弘演じる辻原保は、被爆者の証言を録音し続けたジャーナリスト・伊藤明彦がモデルだ。一人で全国を歩き、1000人以上の声を集めた執念が胸を打つ。

被爆者・九野和平（阿部サダヲ）の証言が事実と夢想のあいだで揺らぐ展開は、記憶を「語り、聞く」ことの重みを突きつけた。脚本は池端俊策。

今年の秀作3本は、見る側に「人生の時間」の使い方を問いかけることで深い余韻を残した。

（碓井広義／メディア文化評論家）