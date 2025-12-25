山形県内で12月に入り、死亡火災が相次いでいます。尾花沢市で24日夜遅く、住宅1棟が全焼し、焼け跡から身元不明の1人の遺体が見つかりました。この家に住む72歳の男性と連絡が取れておらず、警察は、遺体はこの男性とみて調べています。



24日午後11時50分すぎ、尾花沢市細野で「住宅の1階から火が出ている」と近くの住民から119番通報がありました。火は通報からおよそ2時間半後に消し止められましたが、この火事で、渡部和雄さん（72）の木造2階建ての住まい1棟が全焼したほか、隣接する小屋の一部が焼け、焼け跡から身元不明の1人の遺体が見つかりました。火事の後から渡部さんと連絡が取れておらず、警察は遺体は渡部さんとみて身元の確認を進めています。

また、渡部さんの76歳の妻が消火しようとした際に右腕にやけどをするなどして病院へ搬送されました。

警察と消防によりますと、渡部さんは妻との2人暮らしで、出火当時、渡部さんの妻が住宅1階のリビングのファンヒーター付近から火が出ているのを目撃したということです。警察と消防が詳しい出火原因などについて調べています。





県によりますと、ことし県内で発生した建物火災は、24日までに173件で、17人が亡くなっています。また、12月に入って発生した建物火災の件数は16件で、24日夜の尾花沢市の火災を含め4人が亡くなっていて死亡火災が相次いでいます。県は今の時期、暖房器具を使う機会が多いことからストーブの周りに燃えやすいものを置かないことやこんろを使うときは火のそばを離れないことなど火の取り扱いに注意を呼びかけています。