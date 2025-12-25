【ホープフルS】2歳中距離王決定戦をガチ予想！『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』冨田有紀＆三嶋まりえ



【予想配信】ホープフルS ガチ予想｜https://youtube.com/live/Ful65JT8MVA

ウイニング競馬ファミリーのキャプテン渡辺が自腹1万円で100万円の的中を目指す『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』

2歳中距離王『第42回ホープフルステークス（GI）』をガチ予想！

ここでしか聞けない予想のうんちくや裏話、ヒント満載の有力情報をお届け。視聴者のみなさんからの質問にもお答えします！

＜出演者＞

キャプテン渡辺

冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）

三嶋まりえ（東京スポーツ）

■第42回ホープフルステークス（GI）枠順

2025年12月27日（土）5回中山7日 発走時刻：15時45分

枠順 馬名（性齢 騎手）

1-1 ノチェセラーダ（牡2 A.プーシャン）

1-2 アーレムアレス（牡2 菱田裕二）

2-3 ジャスティンビスタ（牡2 北村友一）

2-4 ロブチェン（牡2 松山弘平）

3-5 ノーウェアマン（牡2 木幡巧也）

3-6 バドリナート（牡2 坂井瑠星）

4-7 テーオーアルアイン（牡2 横山武史）

4-8 マテンロウゼロ（牡2 横山典弘）

5-9 メイショウハチコウ（牡2 三浦皇成）

5-10 ウイナーズナイン（牡2 西村淳也）

6-11 フォルテアンジェロ（牡2 T.マーカンド）

6-12 アンドゥーリル（牡2 川田将雅）

7-13 ショウナンガルフ（牡2 池添謙一）

7-14 ジーネキング（牡2 斎藤新）

8-15 アスクエジンバラ（牡2 岩田康誠）

8-16 オルフセン（牡2 岩田望来）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。





