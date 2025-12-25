Amazonは12月25日23時59分まで「クリスマスタイムセール祭り」を開催している。エレコムやUGREENのUSB-Cケーブルや乾電池が低価格になっているほか、ラベルレスの炭酸水など日用品・食品もタイムセール中。25日15時に編集部が確認したところ、エレコムの100W PD対応のUSB-Cケーブル1mは10％ OFFの989円だった。

240W PD対応のエレコムUSB-Cケーブル1mは10％ OFFの890円、ケーブル先端のUSB-C端子がマグネット着脱式になっているモデルも10％ OFFの1,510円で販売中。

UGREENでは、240W対応USB-Cケーブル2mは38％ OFFの1,224円。USB-C端子がL字になっている100W対応ナイロンケーブルは20％ OFFの1,274円。なお、L字ケーブルはビデオ出力には非対応。

電池類は、パナソニックの充電池「エネループ」の単3形、最小容量2,000mAhのスタンダードモデル×4本パックが10％ OFFの1,960円、最小容量量2,500mAhのプロハイエンドモデル×4本パックが10％ OFFの2,160円。そのほか乾電池「エボルタ」もセールとなっている。

日用品・食品関連では、伊藤園のラベルレス炭酸水「【Amazon.co.jp限定】 ミネラルストロング 伊藤園 ラベルレス 強炭酸水 500ml×24本 シリカ含有」が13％ OFFの1,399円、ネピアのティッシュボックス「ネピア ネピネピ ティシュ 300枚(150組)×60箱(5箱×12パック)」が27％ OFFの4,155円で販売されている。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください