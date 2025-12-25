25日はクリスマス、天童市の理髪店では将来の夢を語った子どもたちにカットが無料になるプレゼントが贈られました。



「おはようございます。メリークリスマス。夢の絵を見ながらカットしていくね」



天童市の理髪店「理髪館いとう」では毎年、店主の伊藤規雄さんがクリスマスに特別なイベントを用意し、子どもたちの来店を待っています。



伊藤規雄さん「叶うの字は口と十。口から十回なりたいものを出すと夢は叶う」





散髪の時間、サンタに扮した伊藤さんが子どもたちの夢を後押しします。天童市の小学6年生坂野蓮介君の夢は、メジャーリーガー。描いたのは、大好きなチーム「パドレス」に入団して大谷翔平選手を越える60ホームラン、60盗塁を達成する夢です。やりとり「アメリカ行くなら何が必要？」「お金と頭の良さ」「パドレスに行く途中は？」「中央高校」「そこから？」「楽天」「そこからパドレス？」「うん」蓮介君は小学1年のときからクリスマスには必ず散髪に訪れていて、ことし6回目です。伊藤さんは、夢が膨らむよう思いを引き出していきます。やりとり「本日は坂野蓮介選手にインタビューです。夢が叶ってどんな気持ち？」「うれしい」「なんで続けてこられた？」「夢を叶えたかったから」中川アナ「いま夢に向かって頑張っていることは？」坂野蓮介君（小学6年）「毎日自主練を頑張っている」中川アナ「この姿を誰に見せたい？」坂野蓮介君（小学6年）「パパとママ」中川アナ「山形からメジャーリーガーが生まれましたというニュースを読むのを楽しみにしている」「ありがとうございます」きちんとお礼を言えたらカットが無料に。そして、クリスマスケーキと本のプレゼントも贈られ、夢に向かう気持ちを新たにしていました。