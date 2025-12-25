２５日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１８．６７ポイント（０．４７％）高の３９５９．６２ポイントと７日続伸した。

前日までの好地合いを継ぐ流れ。小幅安での寄り付き後、まもなくプラス圏に転じ、上げ幅を拡大した。政策への根強い期待に加え、人民元高が引き続き相場を支えている。中国の政策動向をめぐっては、中国財政部が２３日、２０２６年の政府債発行総額を高水準に維持する方針を示し、財政面から景気を下支えする姿勢を明確化した。金融緩和への期待も根強く、早ければ年明け１月にも預金準備率や政策金利が引き下げられるとの観測が広がっている。

さらに、米国で追加利下げが行われるとの思惑や、対ドルでの元高基調も相場の支援材料となった。中国人民銀行（中央銀行）が２５日に設定した人民元の基準値は１ドル＝７．０３９２人民元と３日続けて元高方向に振れている。２０２４年９月３０日以来となる約１５カ月ぶりの元高・ドル安水準を連日で更新した。

ただ、上値は限定的。中国指標の発表が気がかりだ。２７日に１１月の工業企業利益、３１日に国家統計局などによる１２月の製造業ＰＭＩと非製造業ＰＭＩ、民間が集計する１２月のＲａｔｉｎｇＤｏｇ中国サービス業ＰＭＩなどが公表される。（亜州リサーチ編集部）

業種別では航空機製造株の上げが目立つ。中国航発航空科技（６００３９１／ＳＨ）がストップ高。中国航発動力 （６００８９３／ＳＨ）が６．５％高、陝西航天動力高科技（６００３４３／ＳＨ）が３．５％高、中航機載系統（６００３７２／ＳＨ）が２．９％高、洪都航空工業（６００３１６／ＳＨ）が２．１％高で引けた。

製紙株も高い。山東博匯紙業（６００９６６／ＳＨ）、宜賓紙業（６００７９３／ＳＨ）がそろってストップ高。山東華泰紙業（６００３０８／ＳＨ）が５．１％高、福建省青山紙業（６００１０３／ＳＨ）が４．６％高、牡丹江恒豊紙業（６００３５６／ＳＨ）が３．２％高で取引を終えた。紡織機械株、二輪車株、発電設備株、自動車製造株なども買われている。

半面、ホテル・観光株はさえない。中国旅遊集団中免（６０１８８８／ＳＨ）が３．０％、北京首旅酒店（６００２５８／ＳＨ）が１．０％、中青旅控股（６００１３８／ＳＨ）が０．８％ずつ下落した。家具、非鉄金属、石油関連も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１．７８ポイント（０．７１％）高の２５２．５３ポイント、深センＢ株指数が５．３７ポイント（０．４３％）高の１２６１．８６ポイントで終了した。

香港市場はクリスマスで２６日まで休場。２９日から取引を再開する。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）