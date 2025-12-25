【暴風警報】富山県・富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市などに発表 25日18:06時点
気象台は、午後6時6分に、暴風警報を富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、射水市、入善町、朝日町に発表しました。
富山県の海上では、26日未明から26日明け方まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■富山市
□暴風警報【発表】
26日未明から26日明け方にかけて警戒
風向 南西
・海上
最大風速 20m/s
■高岡市
□暴風警報【発表】
26日未明から26日明け方にかけて警戒
風向 南西
・海上
最大風速 20m/s
□暴風警報【発表】
26日未明から26日明け方にかけて警戒
風向 南西
・海上
最大風速 20m/s
■氷見市
□暴風警報【発表】
26日未明から26日明け方にかけて警戒
風向 南西
・海上
最大風速 20m/s
■滑川市
□暴風警報【発表】
26日未明から26日明け方にかけて警戒
風向 南西
・海上
最大風速 20m/s
■黒部市
□暴風警報【発表】
26日未明から26日明け方にかけて警戒
風向 南西
・海上
最大風速 20m/s
■射水市
□暴風警報【発表】
26日未明から26日明け方にかけて警戒
風向 南西
・海上
最大風速 20m/s
■入善町
□暴風警報【発表】
26日未明から26日明け方にかけて警戒
風向 南西
・海上
最大風速 20m/s
■朝日町
□暴風警報【発表】
26日未明から26日明け方にかけて警戒
風向 南西
・海上
最大風速 20m/s