TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後6時6分に、暴風警報を富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、射水市、入善町、朝日町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】富山県・富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市などに発表 25日18:06時点

富山県の海上では、26日未明から26日明け方まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■富山市
□暴風警報【発表】
　26日未明から26日明け方にかけて警戒
　風向　南西
・海上
　最大風速　20m/s

■高岡市
□暴風警報【発表】
　26日未明から26日明け方にかけて警戒
　風向　南西
・海上
　最大風速　20m/s

■魚津市
□暴風警報【発表】
　26日未明から26日明け方にかけて警戒
　風向　南西
・海上
　最大風速　20m/s

■氷見市
□暴風警報【発表】
　26日未明から26日明け方にかけて警戒
　風向　南西
・海上
　最大風速　20m/s

■滑川市
□暴風警報【発表】
　26日未明から26日明け方にかけて警戒
　風向　南西
・海上
　最大風速　20m/s

■黒部市
□暴風警報【発表】
　26日未明から26日明け方にかけて警戒
　風向　南西
・海上
　最大風速　20m/s

■射水市
□暴風警報【発表】
　26日未明から26日明け方にかけて警戒
　風向　南西
・海上
　最大風速　20m/s

■入善町
□暴風警報【発表】
　26日未明から26日明け方にかけて警戒
　風向　南西
・海上
　最大風速　20m/s

■朝日町
□暴風警報【発表】
　26日未明から26日明け方にかけて警戒
　風向　南西
・海上
　最大風速　20m/s