Ä¶¿Íµ¤MC·Ý¿Í¤ÎÆ¬Èé¤Ë´íµ¡¡ª¡©¡¡Æ¬ÄºÉô¤ò²¡¤·¤¿¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î»Ø¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡©
¸½ºß15ËÜ¤Î¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¤ò»ý¤Á¡¢2025Ç¯¤âÂçË»¤·¤À¤Ã¤¿¤«¤Þ¤¤¤¿¤ÁßÀ²È¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆ¬Èé¤Ë¤Ï°ì¹ï¤ÎÍ±Í½¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤´íµ¡¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¢ÀéÍÕ·ÃÎ¤¤¬ßÀ²È¤ÎÆ¬ÄºÉô¤ò¥°¥°¥Ã¤È²¡¤¹¤È¡¢¤½¤Î»Ø¤Ë¤Ï¡Ä¡Ä¡ª¡©
¡ÚTVer¡Û¡ÖÊì¿Æ¤¬¥È¥è¥¨¥Ä¹¥¤¤Ç¡×¥Ë¥åー¥èー¥¯Åèº´¤ÏÈ±·¿¤Ç¿Æ¹§¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¤ò¹ðÇò¡ª
¡ÖßÀ²È¤µ¤ó¤Î¥Ï¥²¤¬¥Ä¥Ü¤Ç¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸åÇÚ·Ý¿Í¤Î¸«¼è¤ê¿Þ¡¦¥ê¥êー¡£Èà¤¤¤ï¤¯¡¢ßÀ²È¤Ï2023Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤é¥Ï¥²½Ð¤·¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¥´¥ë¥Õ¥Üー¥ë¤¯¤é¤¤¤Î¥Ï¥²¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤³¤ÎÁ°¥Ðー¤ÇßÀ²È¤µ¤ó¤¬¿²¤¿¤éÈ±¤ÎÌÓ¤¬¥Ñ¥«¥Ã¤ÈÍî¤Á¤Æ¡¢Æ¬ÄºÉô¤Î¥Ï¥²¤¬¥³ー¥¹¥¿ー¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¥ê¥êー¤Ï»×¤ï¤º¡¢¥Ï¥¤¥Üー¥ë¤Î¥°¥é¥¹¤ò¥Ï¥²¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥ê¥êー¤È¥é¥¸¥ª¤ÇßÀ²È¤Î¥Ï¥²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦Åèº´¡£¡ÖßÀ²È¤µ¤óº£¡¢·ë¹½¾å¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ±£¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ê°éÌÓ¤Î¡ËÌô¤â°û¤ó¤Ç¤ë°û¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤âÊ¹¤¤¤Æ¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤â¤¦¥«¥Ä¥Ñ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¯³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¤Ã¤Æ»ö¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥ÉÄ¾µå¼ÁÌä¡£
¤¹¤ë¤ÈßÀ²È¤Ï¡Ö¥é¥¸¥ª¤Ç¸À¤¦¤Æ¤¿ÏÃ¡¢¤·¤ã¤Ù¤êÄ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤±¤É¡¢²¶¤½¤ìÄ°¤¤¤Æ¤ë¤«¤é¤Ê¡×¤ÈÈ¿·â¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¡Ö¥ä¥Ð¤Ã¡×¡ÖÄ°¤¤¤Æ¤ë¤ó¤ä¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤ë¤È¡¢¥ê¥êー¤â¡ÖÄ°¤«¤ì¤Æ¤¿¡£¥ä¥Ð¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ßÀ²È¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥Ñ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤º¤Ë¥«¥Ä¥Ñ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÉÔ²÷´¶¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ßÀ²È¤ÎÆ¬¤ò¥Á¥é¥ê¤È¸«¤¿ÀîÅç¤Ï¡¢¡Öº£¤Ç¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎAKB48¡¦ÀéÍÕ·ÃÎ¤¤Ë¡¢ßÀ²È¤Î¥Ï¥²¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³Î¤«¤á¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤¿¡£ßÀ²È¤Î¸å¤í¤ËÎ©¤Á¡¢Æ¬ÄºÉô¤ò¸«¤¿ÀéÍÕ¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È·ä´Ö¤«¤éÆ¬Èé¤¬¥Ô¥«¥Ã¤È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¹¤ë¤ÈÀîÅç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ê¤Ù¤ÎÃæ¤«¤é¥Ü¥ï¥Ã¤È¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤¤¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀäÌ¯¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¡£°ìÆ±¤¬¡Ö¤ª¤Ê¤Ù¤ÎÃæ¤«¤é¥Ü¥ï¥Ã¤È¥¤¥ó¥Á¥¤ª¤¸¤µ¤óÅÐ¾ì¡£¤ª¤É¤ë¥Ý¥ó¥Ý¥³¥ê¥ó¤Î£´ÈÖ¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È¡¢ßÀ²È¤â¡Ö¤ª¾Ð¤¤·Ý¿ÍÅÐ¾ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤È¾è¤Ã¤«¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÀîÅç¤«¤é»Ø¼¨¤µ¤ì¡¢¤Þ¤º»Ø£±ËÜ¤ÇßÀ²È¤ÎÆ¬¤ò¿¨¤Ã¤¿ÀéÍÕ¤Ï¡¢¡ÖÃ¦¥«¥Ä¥Ñ¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤·¤«¤·ßÀ²È¼«¿È¤«¤é¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤¤¿Íº¹¤·»Ø¤Ç¥°¥°¥Ã¤È¿¨¤Ã¤Æ¤ß¡×¤ÈÂ¥¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤·¤¿ÀéÍÕ¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥ã¥Ã¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢¡Ö¹õ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ìÆ±¤Ë¿Íº¹¤·»Ø¤ò¸«¤»¤¿¡£
Æ¬¤Ë¹õ¤¤Ê´¤ò¿¶¤ê¥Ï¥²¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¥Ð¥ì¤¿ßÀ²È¤Ï¡¢¡Ö²¶¤Ï¤â¤¦Èá¤·¤¤¤è¡£¤³¤ó¤Ê¾Ð¤¤¤Î¼è¤êÊý¡×¤ÈÃ²¤Àá¡£¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬²¡¤·¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ö²¿¤Ç²¡¤µ¤»¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢ßÀ²È¤Ï¡Ö²¶¤¤¤Þ¶¹´Ö¤Ê¤ó¤¹¤è¡£¥Ï¥²¤Ç¾Ð¤¤¼è¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤·¡¢¾ð¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤·¡×¤È¸½ºß¤Î¿´¶¤òÅÇÏª¡£
ÁêÊý¡¦»³Æâ¤¬¡Ö¡Êº£¤Î¥Í¥¿¤ò¡Ë±Ä¶È¤Ç¤ä¤í¤¦¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë²¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢ÀîÅç¤Ï¡Ö¤½¤Î»Ø¤ò¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ç¿¡¤¤¤Æ´ØÄ®¤ÎÉ¡¤Ë¡Ä¡×¤È¡¢ÈÖÁÈÁ°È¾¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥¹¤ÎÅ´ÈÄ¥Í¥¿¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚTVer¡Û¡Ö¼º¶ØÀ£Á°¤ä¤Ã¤¿¡×¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óÉÍÅÄ¤È¤Î¥«¥é¥ª¥±¤Ç¡ÖWOW WAR TONIGHT¡×¤ò²Î¤Ã¤¿óÊÎÛÀîÅç¡£ÅÓÃæ¤ÇÀÊ¤òÎ©¤Ã¤¿ÉÍÅÄ¤¬»Å³Ý¤±¤¿¾×·â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ï¡ª¡©
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¤«¤Þ¤¤¤¿¤ÁßÀ²È¤Î¥Ï¥²±£¤·¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï¡¢12·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¦¡¦¡¦¡×¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£