関東学生陸上競技連盟は25日、2028年の104回から出場校の数が3チーム増えることを発表しました。

まず、これまで5年に1度開催されていた記念大会を4年に1度に変更。次回の記念大会は29年の105回大会でしたが、28年になります。これにより、どの学生も大学の在学期間である4年間で記念大会で出場する機会が設けられることになります。

そして記念大会の予選には、全国の大学が参加可能と門戸が広がることに。また記念大会の本選には、従来の関東学生連合に代えて、日本学生選抜として参加。これにより記念大会に出場するチーム数が3チーム増加。これまでは23チーム（選抜チームなし）でしたが、26チーム（1チームは日本学生選抜）となります。

また104回以降の通常大会の出場校数も従来の21チーム（1チームは関東学生連合）から24チーム（1チームは関東学生連合）に増加します。

箱根駅伝対策委員長を務める青山学院大学の原晋監督は、日本テレビのインタビューに「出場校を増やすに当たっての、ひとつの視点はふるさと創生。関東に学生が集中する中、地方の大学でも箱根駅伝にチャレンジしたいが増えることによって、微力ながらふるさと創生につながっていくのではないかという視点。もうひとつは競技人口の拡大と普及の側面。地方でも出場できる取り組みになれば、スポーツをするアスリートが増えるのではないか。箱根駅伝を目指したいという人材が増えることが、結果として日本長距離界の発展に寄与するという狙いがあります」と話しています。