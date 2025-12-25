ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「その仕草…夫は嘘付いてるよね？」義母と夫が曖昧にする妹の存在と… 「その仕草…夫は嘘付いてるよね？」義母と夫が曖昧にする妹の存在とは…義実家に入れてもらえない理由は？ 「その仕草…夫は嘘付いてるよね？」義母と夫が曖昧にする妹の存在とは…義実家に入れてもらえない理由は？ 2025年12月25日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 結婚して数年経っても義妹と会ったことがない妻。さらには義母がひとりで暮らす義実家に、一度も招かれたことがないそうなのです。突然具合が悪くなった娘を休ませてほしくて、義実家を訪ねても、やはり義母は家に入れてくれないようで…。そんな義実家の謎とは…？＞＞【まんが】義実家に入れない理由 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】義実家に入れない理由 夜逃げ女がキレて登場と思いきや…急に泣き出したワケは？【勝手に結婚届を出された元彼の嘘みたいな三角関係 Vol.90】 「夫が働かないのはあなたの力不足じゃない？」実母は味方じゃなかったの!? 働かない夫と別れることはできる？