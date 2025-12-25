結婚して数年経っても義妹と会ったことがない妻。
さらには義母がひとりで暮らす義実家に、一度も招かれたことがないそうなのです。

突然具合が悪くなった娘を休ませてほしくて、義実家を訪ねても、
やはり義母は家に入れてくれないようで…。

そんな義実家の謎とは…？

