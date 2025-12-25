【サンマルクカフェ】2026年の福袋「チョコクロ」をモチーフにしたオリジナルグッズが可愛い！全4種全部見せ。《12月26日開始》
サンマルクカフェは、2025年12月26日から「サンマルクカフェ福袋2026」を販売します。
注目はチョコクロモチーフの限定グッズ入り福袋
今回のサンマルクカフェの福袋は全4種を展開。オリジナルグッズとスペシャルチケットが入った「サンマルクカフェ福袋」をはじめ、チョコクロをお得に楽しめる福袋がそろいます。
すべての福袋に付くスペシャルチケットは、全商品に使えて有効期限は5月末まで。さらに、ランダムでラッキーチケットが入る特典も用意されています。
1.サンマルクカフェ福袋
看板商品ｃ入り福袋が登場。
チョコクロチャーム付きタンブラーは、保温・保冷対応の300mLサイズで持ち運びしやすい仕様です。刺繍ポーチは、サガラ刺繍によるふんわりとした質感が特徴。
タンブラーは全2色、ポーチは全5色で、いずれも色はランダムです。
【内容】
・チョコクロチャーム付きタンブラー
・チョコクロ刺繍ポーチ
・スペシャルチケット12枚（1枚500円相当）
上記のほか、ランダムでラッキーチケット1枚が入り、オリジナル巾着に入れて提供されます。
価格は5000円です。
2.チョコクロBOX福袋
人気商品のチョコクロと、スペシャルチケットがセットになった定番福袋。チョコクロBOX1箱分がお得に楽しめます。
【内容】
・チョコクロBOX（チョコクロ5個入）
・スペシャルチケット4枚（1枚500円相当、計2000円相当）
価格は2000円です。
3.チョコクロチケット福袋
チョコクロ1個と引き換えできるチケット5枚と、サンマルクカフェで使えるスペシャルチケットがセットになった、チョコクロ5個分お得な福袋です。
【内容】
・チョコクロチケット5枚（1枚でチョコクロ1個と引換え）
・スペシャルチケット4枚（1枚500円相当、計2000円相当）
価格は2000円です。
チョコクロチケットの有効期限は26年3月31日までで、12月31日から26年1月4日までは利用できません。
また、一部利用対象外の店舗があります。
4.オリジナルゆず茶福袋
定番ドリンクとして親しまれているサンマルクカフェのゆず茶を自宅でも楽しめる、ゆず茶の瓶とスペシャルチケットがセットになったお得な福袋です。
【内容】
・オリジナルゆず茶1瓶（500g）
・スペシャルチケット6枚（1枚500円相当、計3000円相当）
価格は3000円です。
詳細はサンマルクカフェ福袋2026特設サイトで確認できます。
販売期間は26年1月4日までですが、数量限定販売のため、購入個数制限を設ける場合があります。
新宿御苑前店、名古屋名鉄メンズ館店、イオンモール鹿児島店では福袋の販売はありません。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部