県内の公立の小中学校は、26日から冬休みです。



今年度で閉校する秋田市の小学校では、冬休み前の全校集会が開かれ、児童が冬休みの目標と学校への思いを発表しました。



秋田市河辺の戸島小学校は、今年度いっぱいで150年の歴史に幕を降ろし、河辺小学校と統合します。



26日に始まる冬休みを前に、全校集会が開かれ、全校児童42人が出席しました。



代表して2年生の伊藤翠桜さんが、冬休みと、戸島小学校で過ごす最後の3か月に向けた目標を発表しました。





2年 伊藤翠桜さん「冬休み中には、家族の手伝いで、洗濯物干しを頑張りたいです。冬休み明けに戸島小に登校できる日を数えたら、たった45日でした。冬休み明けは、残り少ない戸島小での学校生活を大切にしていきたいと思います」集会の後は、学級ごとに、冬休みに気を付けることを確認したり、それぞれの目標を発表したりしました。統合した後は、河辺小学校の校舎を使うことが決まっていて、この校舎に児童の声が響くのもあとわずかです。5年生の児童「楽しい気持ちといろいろ複雑ですね」記者「冬休みの目標は何ですか？」児童「健康に過ごすことですね」5年生の児童「算数を頑張りたいです」4年生の児童「毎日バットを10本振ることです」秋田市の小中学校の冬休みは、年明け1月12日までです。この校舎に児童が登校するのは、3月27日の離任式が最後となります。