ハピネッツは前田顕蔵ヘッドコーチの退任を発表しました。

前田ヘッドコーチは「勝てていない状況は自分の力不足で契約解除という決断に至りました」とコメントしています。



27日の試合からは、ミック・ダウナーアソシエイトヘッドコーチが指揮をとります。



前田顕蔵ヘッドコーチは2015年シーズンにハピネッツのアシスタントコーチに就任し、その4年後にヘッドコーチに就きました。





激しいディフェンスから攻撃につなげるスタイルを確立し、指揮を執ってから今季で7シーズン目です。2021-22シーズンにはハピネッツを初めてのチャンピオンシップ進出に導きました。しかし、今シーズンは選手のけがが相次いでいることも影響し、ここまで4勝22敗、東地区はもちろんB1リーグ全体でも最下位に沈んでいました。前田ヘッドコーチは「勝てていない状況に関して申し訳ありません。自分自身の力不足です。水野勇気社長と10月下旬から話し合いを重ね契約解除という決断に至りました。11シーズン秋田で仕事ができたことは僕の誇りです。何よりもハピネッツの会場の一体感が大好きでした。引き続きハピネッツの応援をよろしくお願いします」とコメントしています。27日の試合から、ハピネッツの指揮はミック・ダウナーアソシエイトヘッドコーチがとります。