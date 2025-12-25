秋田県関係者4人を含む乗客5人が死亡したJR羽越線・特急いなほの脱線転覆事故から、25日で20年です。



今年も慰霊式が行われ、JR東日本の関係者などが犠牲者の冥福を祈りました。



事故現場の近くで行われた慰霊式。



JR東日本の関係者や遺族が、犠牲者の冥福を祈りました。



この事故は、2005年12月25日の午後7時すぎに発生しました。



秋田発新潟行きのJR羽越線・特急いなほ14号が走行中に突風を受けて脱線・転覆。





秋田県関係者4人を含む乗客5人が死亡、33人が重軽傷を負いました。事故を受け、JR東日本は2017年に突風の前兆を予測して列車の運行を規制するシステムの運用を始めたほか、2020年には人工知能 AIを導入し、より精度の高めた運行管理を行っています。JR東日本 喜勢陽一社長「20年という歳月は経ちましたが、ご遺族の心の中ではですね、やはりあのときから時間が止まっているというようなお話を承って、改めてやはり人命をお預かりしている鉄道事業を営んでいる我々の責任の重さというのを深く胸に受け止めたところであります」JR東日本はこれからも、保存している事故車両をグループ社員全員が見学する機会をつくり、安全について考えてもらうことにしています。現場では、事故発生時刻の午後7時14分にも再び黙とうがささげられます。