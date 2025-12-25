今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第64回（2025年12月25日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

一触即発、銀二郎を「布団」呼ばわりするヘブン

「彼は誰？」

ヘブン（トミー・バストウ）はイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）に、突然鉢合わせしたトキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）ともうひとりを紹介しようとしたが、銀二郎（寛一郎）の詳細がわからない。

錦織（吉沢亮）が「銀二郎君です」と伝える。

ヘブンは銀二郎を見て「布団」と呼ぶ。トキに『鳥取の布団』を教えてくれた人で、元夫であることをヘブンは察したが、銀二郎は「布団って言われたんだけど？」と怪訝（けげん）そうだ。

ヘブン的には「シジミさん」と同じような、自分にとって最適な認識を言語化しただけなのだろうけれど、「シジミ」も「布団」も人間に使用するには適していない。

「布団って言われたんだけど？」と銀二郎から聞かれてもトキは聞いていない。「しっくりきちょるー」とヘブンとイライザが並んだ姿を褒めているようで、敗北感を覚えているようにも見える。

ヘブンはヘブンで、元夫とトキがしっくりきて（お似合いに）見えただろう。ヘブンとトキは離れて見つめ合って「ははは」と空笑いする。気まずい。

「では、いったん紹介し合いましょう」と錦織が微妙な空気をかき消そうとする。

「松野銀二郎」と銀二郎は松野姓を名乗る。ますますヘブンは身構える。

銀二郎が握手しようとするが、ヘブンは固まっていて、察したイライザが代わりに手を出した。イライザは、ヘブンが人見知りと思って助け舟を出したのかもしれないが、ヘブンはたぶん、「元夫」ということにわだかまりを覚えているような気がする。

明らかに不穏な空気が漂うなか、主題歌に入る。

