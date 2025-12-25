矢沢永吉、主なオリコン記録

　NHKは25日、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』に歌手の矢沢永吉（76）が出場すると発表した。出場は13年ぶり3回目で、特別企画として「真実」を披露する。

　紅白歌合戦には、これまで第60回（2009年）、第63回(2012年)に出場した。今年は、ソロ50周年の節目に発表し、ドラマ主題歌としても話題を呼んだバラード「真実」を披露する。主な記録をまとめた。

■アルバム作品の主な記録
『I believe』（2025年9月24日発売）
※歌唱曲「真実」収録アルバム

・2025年10月6日付オリコン週間アルバムランキング1位（自身通算10作目）

・76歳1ヶ月での1位獲得
「アルバム1位獲得最年長アーティスト」歴代1位

・通算56作目のアルバムTOP10入り
「アルバムTOP10入り作品数」歴代1位

・累積売上9.1万枚　※2025年12月29日付現在

※クレジット：オリコン調べ（2025年12月29日付現在）