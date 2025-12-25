【MステSUPER LIVE】Mrs. GREEN APPLEからコメント到着 披露曲の思い出「次々とムチャ振りリクエストをしていた」
あす26日に生放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（後4：30〜後11：10）に出演するMrs. GREEN APPLEからコメントが到着した。
【一覧】超豪華！『MステSUPER LIVE 2025』出演アーティスト全65組
同番組では、今年も豪華アーティストが千葉・幕張メッセとテレビ朝日に集結。再放送なし、見逃し配信もなしの“この日限りの白熱の生ライブ”を、6時間40分の生放送で届ける。
Mrs. GREEN APPLEは「クスシキ」、「Carrying Happiness」、「GOOD DAY」の3曲を披露する。「Carrying Happiness」について大森元貴は「東京ディズニーリゾートとの思い出が密にある楽曲で、実際にLAの本社に訪れて打ち合わせをさせていただき書いた曲なので、制作していた頃のワクワクを思い出します」とコメント。
若井滉斗は「クスシキ」について「レコーディングリハのスタジオで大森が演奏隊に対して次々とムチャ振りリクエストをしていたのが印象に残っています。当の僕たちはそれをどうやって形にしようか試行錯誤していたのが“バンドしているな”という感じで楽しかったです」と、制作当時の思い出を振り返った。
また、「『GOOD DAY』は令和歌謡曲といえるような、歌詞もサウンドもダイナミックさを持った曲。サビ後に出てくる“ラララ”はぜひ一緒に歌って手拍子してほしいです」と藤澤涼架。「3曲とも今年リリースした楽曲でそれぞれ違ったカラーを持っています。ミセスらしさを楽しんでいただけたら幸いです」と呼びかけた。
そしてデビュー10周年イヤーを振り返った大森は「休止もさせていただいていた期間があったので、今はとにかくこうしてステージに立ってファンの皆様に向けて感謝の気持ちを言葉として届けられることが幸せです」と感慨深げ。若井も「15周年、20周年とまた盛大に祝えるようにこれからも自分たちの音楽に全力で向き合い、精進してまいります」と話し、「Mステスーパーライブは毎年楽しい思い出しかありません。今年も素敵な時間を皆さんと共に過ごせたらなと思ってます。楽しみましょう！」と呼びかけた。
