YOSHIKI、Jonas Brothers全米ツアーファイナルに電撃出演！リハーサルなしの“ぶっつけ本番”で1万8,000人を熱狂させる

12月22日（現地時間）、ニューヨーク・ブルックリンのBarclays Centerで開催されたJonas Brothersのデビュー20周年を記念した全米ツアーのファイナル公演に、YOSHIKIがスペシャルゲストとしてサプライズ出演した。

■ステージ入りは出演のわずか10分前

グラミー賞ノミネート歴を持ち、Billboard 200で1位を獲得した米国を代表するポップロックバンド、Jonas Brothers からのオファーを受け、YOSHIKIは日本での多忙なスケジュールを調整し急遽ニューヨークへ。

しかし天候の影響で到着が大幅に遅れ、ステージ入りは出演のわずか10分前。コンサートはすでに開始しており、リハーサルなしの“ぶっつけ本番”という前代未聞の状況で、Jonas Brothersを代表するバラード「Fly With Me」にピアノで参加した。

YOSHIKIがステージに姿を現した瞬間、会場を埋め尽くした約1万8,000人の観客から割れんばかりの歓声が沸き起こった。

この夜はJoJo、Norah Jones、Sombreらも登場する豪華な一夜となったが、YOSHIKIの登場はそのクライマックスを飾った。

YOSHIKIはこれまでもMadison Square Gardenのソールドアウト、Carnegie Hallでのクラシック公演の成功など、ニューヨークで確固たる地位を築いてきた。Queen、KISS、will.i.am、St. Vincent、The Chainsmokersなど世界的アーティストとのコラボレーション実績も豊富だ。2025年には『Time』誌の「世界で最も影響力のある100人」に選出され、米音楽メディア「Consequence」からは「日本史上最も影響力のあるミュージシャン/作曲家の一人」と称されている。

今回のニューヨーク渡航直前まで、YOSHIKIは日本での記者会見、テレビ収録、レコーディングに加え、『全日本フィギュアスケート選手権』で自身の楽曲「Miracle」を使用した島田麻央選手の応援と、まさに息つく暇もないスケジュールをこなしていた。そうしたなかで実現した今回のステージは、文字どおり「Miracle」と呼ぶにふさわしい一夜となった。