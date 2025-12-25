『ゴチ』ついにクビ決定へ 最大3人…一体どうなる【レギュラー支払額一覧】
25日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン4時間SP』（後7：00〜後11：00）では「ゴチになります最終戦」を届ける。
【番組カット】戦々恐々…ゴチ現在ビリの小芝風花
今年のクビは最大3人。最終戦は「大精算ルール」で、1位を取ると通算自腹金額がリセットされ残留決定となる。現在96万円で最下位の小芝風花、84万円で6位の高橋文哉、66万円の白石麻衣は下位3人のクビ圏内のため、この一戦に勝ちたいところ。小芝は「絶対欲しい！1位獲る」、高橋は「きょうすっごい自信ある」、白石は「自分を信じて頑張る」と熱い想いで挑む。一方、VIPチャレンジャーも1位になれば過去の自腹額が返金される。坂上忍の自腹総額は73万3700円、福原遥の自腹総額は27万3300円。そして今回、1品目の予想の後にミニ結果発表があり、予想が一番外れた人がおみや代自腹となる。
ゴチバトルの舞台は池袋にあるホテルメトロポリタンキュイジーヌ・エスト。フランス料理をベースにイタリアンのエッセンスを取り入れた新感覚フレンチを提供する。設定金額は4万円。自腹額は9人で36万円前後の超高額に。そして、今年1年ゴチの流行語となった小芝の名言にちなみ、朝ドラ『はろてんか』がついにドラマ化。小芝主演で恋人とのクリスマスデートに、元メンバーの船越英一郎に田山涼成、さらに津田寛治ら豪華キャストが集結。あまりの大作に「豪華！」と一同大興奮する。
今年中にやっておきたいことを聞くと、増田貴久は「このメンバーでは最後。記念写真を撮りたい」と撮影。「ミニマリストになってみたい」という福原には、増田、高橋、坂上がアドバイスする。高橋は羽鳥慎一との因縁に粋な計らいで終止符を打つ。矢部浩之は岡村に「コンビとして言っておきたいことがある」と不満をぶつける。小芝は5本指ソックス早履き対決で増田にリベンジ。そして、せいやは「みんなをラップでほめたい」と魂のラップを披露。すると、“あの人物”が号泣する。
■ゴチレギュラー支払額
1位：増田貴久 27万6840円
2位：せいや 33万5140円
3位：岡村隆史 36万7412円
4位：矢部浩之 46万2300円
5位：白石麻衣 66万2700円
6位：高橋文哉 84万550円
7位：小芝風花 96万3800円
高橋は羽鳥慎一との因縁に粋な計らいで終止符を打つ。矢部浩之は岡村に「コンビとして言っておきたいことがある」と不満をぶつける。小芝は5本指ソックス早履き対決で増田にリベンジ。そして、せいやは「みんなをラップでほめたい」と魂のラップを披露。すると、"あの人物"が号泣する。
